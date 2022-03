Une pétition demande à la Suisse d'expulser la maîtresse de Poutine

Alina Kabaeva est considérée comme la maîtresse du président russe Vladimir Poutine. Alors que la guerre fait rage en Ukraine, cette femme de 38 ans mènerait une vie luxueuse en Suisse. Une pétition demande aujourd'hui son expulsion.

Nilofar Eschborn / t-online

Alina Kabajewa Bild: keystone

Un article de

Le mécontentement grandit à l'égard de la maîtresse présumée de Vladimir Poutine. L'ancienne championne olympique Alina Kabaeva, à qui l'on prête non seulement une liaison, mais aussi quatre enfants communs avec le président russe, mènerait une vie luxueuse en Suisse. Selon les recherches du portail américain Page Six, la famille tenue secrète séjournerait dans un chalet du pays.

Des citoyens de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine ont lancé une pétition et demandent aux autorités suisses de ne plus accorder l'asile à Kabaeva. «S'il vous plaît, réunissez Alina "Eva Braun" Kabaeva et son "Fuhrer" Vladimir Poutine», peut-on lire dans cette pétition.

De graves accusations contre Kabaeva

Les auteurs de la pétition reprochent à l'amante de Poutine de se cacher des conséquences des sanctions imposées à la Russie. Elle serait également une «criminelle contre l'humanité» en approuvant, en tant que députée de la Douma russe, «n'importe quel projet de loi anticonstitutionnel du président Poutine». Pour l'heure, la pétition compte plus de 55 000 signatures.

Néanmoins, les médias suisses doutent de la présence d'Alina Kabaeva en Suisse. Selon les recherches de la SFR, le Département fédéral de police et de justice (DFJP) n'a aucune indication confirmant la présence de la femme sur le territoire.