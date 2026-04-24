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Crans-Montana: La plainte contre Charlie Hebdo a été classée sans suite

dessin publié dans Charlie Hebdo concernant les victimes de Crans-Montana

Crans-Montana: Charlie Hebdo n'aura pas de soucis avec la justice

La justice valaisanne a décidé de classer la plainte pour un dessin qui avait choqué, à peine quelques jour après l'incendie du Constellation.
24.04.2026, 16:5324.04.2026, 16:53

La justice valaisanne a classé sans suite une plainte déposée contre Charlie Hebdo après la publication d'une caricature en lien avec l'incendie de Crans-Montana (VS). La dénonciation pénale visait le journal satirique français et l'auteur du dessin, Eric Salch.

Le dessin avait fait scandale 👇🏼

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Le Ministère public valaisan a confirmé à Keystone-ATS une information de l'AFP. Dans leur ordonnance de non-entrée en matière datée du 17 avril et dont l'AFP a obtenu copie, les magistrats valaisans indiquent que si la caricature peut «être qualifiée de choquante», elle ne remplit pas pour autant les conditions d'une représentation de la violence.

Début janvier, l'avocat sédunois Stéphane Riand et son épouse, l'autrice Béatrice Riand, avaient déposé une dénonciation pénale auprès de la procureure générale du canton, Béatrice Pilloud.

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Ils affirmaient que la caricature tombe sous l'article 135 du Code pénal, qui définit les formes de représentations de la violence, et qu'elle «portait atteinte à la dignité humaine des victimes». (ats)

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