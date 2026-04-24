Une hausse de +3,3% des salaires dans l'administration publique a été enregistrée en 2025. Image: watson

Pourquoi les salaires augmentent plus vite dans l'administration publique

En 2025, les salaires de l’administration publique ont enregistré une hausse au-dessus de la moyenne. Des révisions salariales sont toutefois attendues dès 2027. Explications.

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L'année dernière, l'administration publique affichait la plus forte hausse de salaires nominaux, annonçait l'Office fédéral de la statistique (OFS) mardi 21 avril. Une augmentation de +3,3% a été enregistrée en 2025 contre 1,8% en moyenne en Suisse. Comment l'expliquer? Nos confrères du Temps ont répondu à la question.

Le fonctionnement

Avant toute chose, trois précisions sont nécessaires.

Premièrement, il ne faut pas confondre l'administration publique avec le secteur public – l'enseignement ou la santé. Les employés de ce dernier sont, en effet, «moins bien lotis» en termes de salaire.

Deuxièmement, toujours d'après les explications du quotidien romand, l'administration publique comprend des offices et des services qui se situent au niveau fédéral, mais également au niveau cantonal et communal.

«Le calcul de l’indice suisse des salaires ne fait pas la distinction entre ces trois niveaux étatiques» Le Temps

Enfin, le système salarial de l'administration publique a un fonctionnement propre. Les emplois sont répartis en différentes catégories – les classes salariales – selon leur niveau de complexité et de responsabilité. Chacune de ces classes comprend des échelons salariaux: au fil des années, le salaire augmente d'un échelon à l'autre au sein de la même classe. A noter, cependant, que lorsque le maximum est atteint, il n'y a plus d'augmentation possible. Rappelons également que ce barème varie entre la Confédération, les cantons et les communes, qui fixent leurs propres grilles salariales.

L'explication

Voilà pour le contexte. Venons-en à la question qui nous intéresse: la raison de la hausse des salaires dans l'administration publique.

Deux facteurs sont soulevés par Le Temps:

L'ancienneté ou l'âge de l'employé, qui engendre une augmentation du revenu.

La compensation du renchérissement, soit l'adaptation du salaire à la hausse du coût de la vie. Didier Froidevaux, chef de la section Salaires et conditions de travail de l’OFS, nuance toutefois:

«Selon les branches économiques et les types de postes occupés, les salaires versés dans le secteur privé sont sensiblement supérieurs aux salaires versés dans le secteur public» Le temps

De plus, les bonus annuels – largement supérieurs dans le secteur privé – n'ont pas été pris en compte dans la statistique de l'OFS.

Le Conseil fédéral a, néanmoins, adopté la révision de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération. Dès lors, un nouveau système salarial sera adopté dès 2027 pour l'administration fédérale, qui ne prévoit plus d'augmentation automatique. (ag)