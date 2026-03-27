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Loana et Crans-Montana: Charlie Hebdo fait polémique

PARIS, FRANCE - 02/17/2022: Loana Petrucciani poses during a portrait session in Paris, France on 02/17/2022. (Photo by Eric Fougere/Corbis via Getty Images)
Loana Petrucciani a été retrouvée morte mercredi à son domicile de Nice.Image: Corbis Entertainment

«Vous êtes des merdes»: Charlie Hebdo se fait dézinguer sur Loana

Une caricature de la star de télé-réalité passe très mal sur les réseaux sociaux. Une nouvelle volée de bois vert pour le journal satirique depuis le dessin sur l'incendie de Crans-Montana.
27.03.2026, 10:3627.03.2026, 10:36

«Sniffez la vie par les deux trous»: Charlie Hebdo a fait du Charlie Hebdo jeudi sur X.

Le journal satirique a diffusé une caricature signée Biche montrant Loana sous un plus que mauvais jour, en maillot de bain avec deux pailles dans le nez. «Loana, une femme tellement inspirante», est-il écrit sur le dessin.

Charlie Hebdo sur Loana
Image: Charlie Hebdo

A peine 24 heures après l'annonce de la mort de la star française, le dessin se voulait choquant, dérangeant. Et ça n'a pas manqué.

«Je n'ai plus rien»: le calvaire caché de Loana

Dans les commentaires, un qualificatif est largement repris vis-à-vis de Charlie Hebdo: «Vous êtes des merdes», s'accordent à dire plusieurs internautes. «J’espère que sa famille déposera plainte contre vous. C’est infâme», s'indigne un autre.

Et un utilisateur indigné d'ajouter:

«Ce sont des gens comme vous qui font du mal à des gens comme elle. Vous êtes déplorable de mauvais goût»

Une nouvelle plainte en France?

Cette nouvelle polémique n'est pas sans rappeler celle qui avait suivi les fameux «Brûlés font du ski» de Charlie Hebdo, une caricature publiée après l'incendie de Crans-Montana. Nombre d'internautes font d'ailleurs le lien entre les deux dessins.

«Biche, c'est le fdp qui avait pondu la merde sur Crans-Montana, non?» Réponse: non, en effet, c'était Salch qui signait en janvier dernier la «Comédie de l'année» sur le Constellation, même si le tollé est comparable.

dessin publié dans Charlie Hebdo concernant les victimes de Crans-Montana

Le dessinateur avait ensuite enchaîné avec une deuxième caricature qui questionnait le «droit de blasphémer avec les Suisses». Une dénonciation pénale avait été émise en Suisse peu après la diffusion des deux dessins.

L'analyse par Vigousse 👇

«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo

Reste à savoir l'accueil que réservera l'entourage de Loana à cette nouvelle illustration remarquée de Charlie Hebdo. Sur X, de nombreux usagers appelle en tout cas celle-ci à saisir la justice. (jzs)

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