Ce que cachent certains comparateurs de primes maladie

Plusieurs caisses maladie exploitent leurs propres sites, promettant des primes plus avantageuses. Mais ces offres ne viseraient que de la collecte de données.

Anna Wanner / ch media

La ministre de la Santé, Elisabeth Baume-Schneider présente ce mardi la hausse des coûts des primes d'assurance maladie pour 2026. Mais depuis des semaines déjà, les caisses tentent de séduire de nouveaux assurés. Selon Konsumentenschutz (Fondation alémanique pour la protection des consommateurs), elles profitent de la hausse des primes pour mettre en place un nouveau modèle: des plateformes de comparaison qu’elles gèrent elles-mêmes, destinées avant tout à récolter des coordonnées.

Or, cela cache en réalité autre chose que la promesse – qui plus pas toujours tenue – d'une offre plus avantageuse. Les calculateurs de primes affichent bien des économies possibles en cas de changement de caisse, mais, pour accéder aux meilleures offres, il faut obligatoirement fournir des données personnelles.

Assura (Liventa), Groupe Mutuel (primessuisse.ch), KPT (insurando) et Visana (kranken-kassen) exploitent parfois plusieurs sites parallèles. Les noms se ressemblent sans jamais indiquer clairement qui les gère.

Pour les défenseurs des consommateurs, le problème ne réside pas seulement dans ce manque de transparence. Ils dénoncent aussi la collecte «inutilement excessive» d’informations, notamment sur le sexe et l’état de santé. Or ces données sont sans pertinence pour une assurance de base, puisqu’elle doit accepter toute personne, quel que soit son profil médical. L’organisation soupçonne que ces données servent en réalité à la conclusion d’assurances complémentaires.

Comment s'expliquent les assureurs?

Les responsables des sites rejettent ces accusations. Selon KPT:

«Les sites exploités par la KPT ou par notre filiale Simply Services AG ne sont ni douteux ni trompeurs»

Les noms des exploitants seraient toujours clairement indiqués dans les mentions légales. Le Groupe Mutuel, qui totalise cinq sites, réagit de manière similaire: la paternité des sites apparaît à plusieurs reprises. Il est également indiqué que la prise de contact constitue une demande d'offre.

Sur le fond, les caisses réagissent différemment. Visana et Groupe Mutuel soutiennent ne pas proposer de portails comparatifs ni de calculateurs de primes. Il s’agirait d’« informations usuelles sur l’assurance de base », écrit Visana.

KPT, au contraire, revendique offrir des comparaisons de modèles d’assurance. «Il est donc faux de prétendre que nous collectons seulement des données sans offrir de valeur ajoutée», explique la caisse, qui assure que les informations recueillies sont bel et bien pertinentes pour le calcul des primes. Groupe Mutuel précise encore qu’il ne s’agit pas d’un calculateur de primes, mais d’une comparaison interne de ses propres produits, pour laquelle «seules les données nécessaires sont demandées».

La Confédération propose une autre solution

Pour qui cherche un site neutre et fonctionnel, il reste celui de la Confédération.

👉 Toutes les nouvelles primes d'assurance maladie seront disponibles sur priminfo.ch à partir de mardi après-midi.

Aucun intérêt extérieur ne l'influence et aucune commission d'intermédiaire n'y est perçue.

