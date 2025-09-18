A Zoug, les primes d’assurance-maladie baisseront nettement en 2026. Image: KEYSTONE

Ce canton fausse la hausse des primes maladie

Mardi prochain, Elisabeth Baume-Schneider annoncera la prochaine hausse des primes maladie. Mais le canton de Zoug, dont les caisses débordent, influence les statistiques nationales.

Imaginer une baisse des primes d’assurance-maladie en Suisse relève un peu du conte de fée. Mais dans le canton de Zoug, ce rêve est devenu réalité, avec une réduction de 15% pour ses habitants. Selon le Tages-Anzeiger, cette mesure va donner l'impression que la hausse moyenne des primes au niveau national est plus modérée que ces dernières années.

Cette baisse des primes n’est pas due à un soudain mode de vie plus sain des Zougois, ni à une fréquentation en baisse des cabinets médicaux. Non, le canton de Zoug a simplement de trop d’argent.

Le conseiller d'Etat zougois chargé des finances, Heinz Tännler, fait face à un problème que beaucoup aimeraient avoir: un excédent financier.

«Je n’arrive pas à faire sortir l’argent de la réserve»

Il a désormais trouvé une solution pour se débarrasser de ce surplus. Plus de 200 millions de francs doivent être redistribués directement à la population par le biais de primes maladie plus basses.

99% des coûts hospitaliers seront pris en charge

Pour parvenir à ce résultat, Zoug assumera en 2026 et 2027 la quasi-totalité des coûts hospitaliers, à hauteur de 99%. Le canton va ainsi bien au-delà de la part légale, fixée à 55%. Pour des raisons de procédure liées aux caisses maladie, il est nécessaire que le 1% restant demeure.



Le canton estime que ses mesures permettront d’alléger les primes d’environ 18%. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles baisseront réellement dans ces proportions, car, même à Zoug, les coûts de la santé continuent d’augmenter. Selon une étude du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), les coûts de l’assurance de base devraient en 2026 être 15,2% plus bas qu’aujourd’hui dans le canton.

Une faible influence sur les chiffres nationaux

Comme seulement 1,5% de la population suisse vit à Zoug, l’influence directe de ces chiffres restera limitée. Mais l’effet sera néanmoins suffisamment marqué pour faire baisser la moyenne nationale des primes de 0,2 à 0,3 point.

Le KOF prévoit une hausse des coûts de l’assurance de base de 2,7% l’an prochain, soit moins que lors des trois dernières années, où elle s’était située entre 6 et 8,7%. En mai dernier, le comparateur de primes Comparis envisageait une hausse d’environ 4%. (fak)



