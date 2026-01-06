La commune de Crans-Montana reconnaît des «manquements»

Nicolas Féraud et le Conseil communal de Crans-Montana en conférence de presse ce mardi. Image: KEYSTONE

Crans-Montana reconnaît des «manquements»: on fait le point

Le Conseil communal a donné une conférence de presse sur le drame qui a touché la station valaisanne. Voici ce qu'il faut savoir.

Le Conseil communal de Crans-Montana s'est présenté devant la presse ce mardi. Il a notamment passé en revue la sécurité du bar Le Constellation et admis des failles.

Les autorités ont également présenté les mesures prises pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.

La conférence de presse de la commune de Crans-Montana en vidéo 👇 Vidéo: extern / rest

Des contrôles et des lacunes

Le dernier contrôle du bar Le Constellation, ravagé par les flammes à Crans-Montana, a eu lieu en 2019. Le Conseil communal de la station de ski dit le «regretter amèrement», évoquant un «manquement aux contrôles périodiques sur la période 2020-2025».

«Il y a eu négligence de l'exploitant du bar (...) Il y avait une culture du risque inconsidérée dépassant les contrôles» effectués, a déclaré mardi devant les médias à Crans-Montana Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana.

«Cela a mis en danger la clientèle et le personnel» Nicolas Féraud

Il a dit que le Service de sécurité de la commune n'avait «jamais reçu d'alerte» s'agissant de problèmes dans le bar. Il a aussi confirmé qu'il y avait une porte de secours au sous-sol, sans pouvoir préciser si elle était ouverte, fermée ou bloquée.

Selon les responsables de la commune, un seul extincteur suffisait pour ce type d'établissement et sa taille. Il n'y avait a leur connaissance pas de système d'alarme dans le bar, n'étant pas nécessaire pour ce type de bar, selon eux.

Une inspection des autres établissements

Dans ces circonstances, le Conseil communal a décidé de prendre des mesures immédiates: il prononce l'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques de toutes sortes dans les lieux fermés, sur l'ensemble du territoire communal, a-t-il indiqué mardi.

Il a aussi décidé de mandater un bureau extérieur spécialisé pour «réaliser sans délai un contrôle de tous les établissements publics de la commune, y compris de la qualité des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoie pas, car sinon le contrôle n'atteindrait pas son but, celui de renforcer la sécurité», écrit-il.

La commune de Crans-Montana indique dans son communiqué que 1400 contrôles incendie ont été effectués sur le territoire communal sur la seule année 2025, tout en «regrettant amèrement avoir découvert un manquement aux contrôles périodiques du bar »Le Constellation« sur la période 2020-2025».

Une limitation des capacités

Elle a présenté mardi les éléments factuels en sa possession qui constituent le dossier remis samedi 3 janvier au Ministère public (60 documents). La recherche a porté sur près de 60 ans d'archives communales. Ces documents détaillent l'ensemble des procédures administratives en lien avec le bar, dont les origines (1967) et la transformation (2015) datent toutes deux d'avant la constitution de la commune de Crans-Montana (2017).

Les rapports mentionnent une limite de capacité de 100 personnes pour les locaux du rez-de-chaussée et de 100 personnes pour le sous-sol. En septembre 2025, un bureau externe spécialisé a réalisé une étude acoustique du bar «Le Constellation» et a «confirmé le respect des normes anti-bruit, sans relever d'autres problèmes», selon la commune.

«La justice dira l'influence qu'a eue un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame», souligne-t-elle. La commune dit encore qu'elle «assumera toute la responsabilité que la justice déterminera». Elle «continuera d'entreprendre tout ce qui est en ses moyens pour que pareille tragédie ne se reproduise pas». (jzs/ats)