faible pluie11°
DE | FR
burger
Suisse
primes maladie

Plus de la moitié des Suisses jugent insupportable une hausse de 5%

Plus de la moitié des Suisses jugent insupportable une hausse de 5%

Le Conseil fédéral s'apprête à annoncer une nouvelle hausse des primes d'assurance maladie pour la nouvelle année. Une augmentation difficile à avaler pour une majorité de Suisses.
23.09.2025, 05:5723.09.2025, 05:57

Alors que le Conseil fédéral doit annoncer mardi l'augmentation des primes d'assurance maladie pour 2026, plus de la moitié des Suisses jugent insupportable une nouvelle hausse de 4 à 5%, selon un sondage de Comparis. Pas moins de 85% des sondés seraient prêts à changer d'assureur, de modèle ou de franchise si les primes augmentaient de 50 francs par mois.

Alors qu'une augmentation de 3 à 5% est attendue cette année, 57% des adultes suisses jugeraient insupportable une hausse de plus de 4%, indique mardi le comparateur en ligne, qui a mené le sondage. Et ce, bien que l'augmentation attendue soit inférieure à celle des dernières années (+6,6% en 2023, +8,7% en 2024 et +6% en 2025).

Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte

Les résultats sont encore plus nets dans les régions latines. En Suisse romande, 65% des personnes interrogées ne peuvent pas se permettre une augmentation de plus de 4%. Ce chiffre atteint même 76% en Suisse italienne.

Cité dans le communiqué, Felix Schneuwly, expert en assurance maladie chez Comparis, prévient:

«Cette nouvelle hausse sera particulièrement douloureuse pour les personnes se situant juste au-dessus du seuil de réduction individuelle des primes»

Augmentation d'un franc déjà excessive

La prime moyenne en Suisse s'élève actuellement à environ 378 francs. Une augmentation de 4% équivaudrait à 19 francs environ. Un quart des personnes interrogées estiment toutefois qu'une augmentation des primes de l'assurance de base d'un franc seulement serait déjà excessive.

Ce que cachent certains comparateurs de primes maladie

Si leurs primes augmentaient jusqu'à 20 francs par mois, 38% des personnes interrogées envisageraient de changer d'assureur, de modèle ou de franchise. Si l'augmentation se situait entre 21 et 50 francs, 20% supplémentaires voudraient agir. M. Schneuwly rappelle toutefois que chaque année, les personnes exprimant leur intention de changer sont nettement plus nombreuses que celles qui le font réellement.

Enfin, 36% des répondants envisageraient de changer d'assureur, de modèle ou de franchise si les primes dépassaient 5% du revenu brut de leur foyer. Pour 29% des sondés, la limite se situe entre 5 et 9% du revenu. Pour 35% des répondants, il serait acceptable de consacrer plus de 10% de leur budget familial à une assurance de base.

Les personnes à faible revenu ne doivent pas oublier de vérifier si elles ont droit à une réduction de prime individuelle, note encore Felix Schneuwly. (ats/svp)

Plus d'articles sur les primes maladie
Primes maladie: et si le vrai problème c'étaient nos salaires?
4
Primes maladie: et si le vrai problème c'étaient nos salaires?
de Alexandre Cudré
Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie
1
Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie
de Alberto Silini
Primes: l'UDC et Helsana s'attaquent à ceux qui ont des franchises basses
6
Primes: l'UDC et Helsana s'attaquent à ceux qui ont des franchises basses
de Samuel Thomi
Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte
5
Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
2
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
3
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
Les primes maladie devraient encore augmenter l'année prochaine, en raison notamment de la hausse des coûts de la santé. Le point avant les annonces de la Confédération.
Ce mardi 23 septembre à 15 heures, la Confédération présentera les primes maladie pour l'année prochaine. La question n'est pas tant de savoir si la facture va augmenter - tous les indicateurs disponibles pointent dans cette direction -, mais de combien. En effet, après une courte période d'accalmie, les primes sont brutalement reparties à la hausse en 2023, avec une augmentation de 6,6%. Les deux années suivantes, les prix ont encore grimpé de 8,7 et 6%, respectivement.
L’article