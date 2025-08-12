ciel clair18°
DE | FR
burger
Suisse
primes maladie

Primes-maladies: vous avez peut-être payé 38 000 francs de trop

Vous avez peut-être payé 38 000 francs de trop sur votre prime maladie

Economiser 38 000 francs en primes d'assurance-maladie sur dix ans? Vous ne rêvez pas: si vous êtes Romand, c'était possible, révèle Comparis.
12.08.2025, 01:00
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré
Plus de «Suisse»

Vous pensiez que changer de caisse d'assurance maladie ne servait à rien? Selon Comparis, qui a mené une étude publiée mardi, vous aviez tort.

«Il existe un large potentiel d'économies»
Comparis

Et on ne parle pas de n'importe quelle somme. En dix ans, de 2015 à 2025, la différence de prix totale payée entre l'assurance maladie la plus chère et la meilleure marché peut être massive. Le record? Environ 38 000 francs. Et devinez quoi? La somme en question se trouve en Suisse romande.

Top 8

Pour son étude, Comparis a décidé d'analyser les données des capitales de huit grands cantons suisses: Vaud, Genève, Berne, le Tessin, Zurich, Bâle-Ville, Saint-Gall et Lucerne.

Voici le Top 8 des villes suisses où il était possible d'économiser le plus d'argent sur dix ans, en jouant avec les assurances-maladie, les modèles et les franchises:

  1. Lausanne: 37 900 francs
  2. Zurich: 35 900 francs
  3. Bâle: 33 400 francs
  4. Genève: 32 700 francs
  5. Saint-Gall: 28 700 francs
  6. Berne: 28 000 francs
  7. Bellinzone: 27 700 francs
  8. Lucerne: 24 300 francs

Les sommes ont été arrondies à 100 francs près pour une meilleure visibilité.

Des milliers de francs d'économie à Lausanne

Même à modèle et à franchise égale, la somme qu'il aurait été possible d'économiser en changeant simplement de caisse est élevée. Par exemple, 15 517 francs (19,9% d'économies) pour les assurés lausannois. Le comparateur en ligne explique:

«Ces chiffres concernent le cas d'un passage de Visana au profit de la caisse Assura, avec le modèle «complet» de l'assurance obligatoire de soins (AOS) et une franchise de 300 francs»
Comparis.ch

Avec d'autres modèles d'assurance-maladie, les économies restent élevées. Les Lausannois chez Visana qui auraient décidé de passer chez Assura avec le modèle «médecin de famille» auraient pu économiser pas loin de 10 112 francs (15,4%) en dix ans.

Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte

Pareil pour ceux qui préfèrent une franchise plus haute: les assurés lausannois de la caisse EKG qui disposent d'une franchise à 2500 francs avec le modèle médecin de famille et qui se seraient décidés à passer à Assura, auraient économisé 18 777 francs (32%).

A Genève aussi

A Genève, «les assurés auraient économisé 10 363 francs (13,8%) en passant de Swica à Assura, avec le modèle AOS et la franchise à 300 francs».

Voici ce que vous gagneriez si on réduisait les salaires des caisses maladie

Avec le modèle médecin de famille et une franchise à 300 francs, «les Genevois auraient pu économiser 13 597 francs (18,9%) en passant de Philos à Assura».

Les Genevois qui disposent d'une franchise de 2500 francs avec le modèle médecin de famille et qui se seraient décidés de passer de Philos à Assura, auraient économisé 14 055 francs (24,9%).

Et pour l'automne prochain...

Ainsi, selon Comparis, «en changeant de caisse cet automne, il est possible de réaliser des économies considérables pour les dix prochaines années».

Le comparateur conseille indique ainsi aux Lausannois que la caisse la moins chère est Swica, avec le modèle «HMO» et une prime de 2500 francs: 4746 francs en moyenne. Au contraire, c'est à Philos que les primes sont les plus chères (avec le modèle AOS et une franchise à 300 francs): 8276 francs.

A Genève, c'est Sympany-Vivao qui dispose des prix les moins élevés: 5134 francs en moyenne pour le modèle «HMO» avec une prime à 2500 francs. C'est Avenir qui propose la prime la plus élevée (avec AOS et franchise à 2500 francs), à 8676 francs.

Méthode
Voici ce qu'indique Comparis: «Sur la base des données de l’Office fédéral de la santé publique relatives aux primes d’assurance, Comparis a analysé les primes moyennes de l’assurance de base et étudié le potentiel d’économies des assurés adultes dans toute la Suisse. Seuls les caisses maladie et leurs produits (modèle et franchise) qui étaient disponibles sans discontinuer depuis 2015 ont été pris en compte. Les primes sont sans couverture accidents. Certains produits de petite taille ont été exclus.»

Plus d'articles sur les primes maladie

Analyse
Primes maladie: et si le vrai problème c'étaient nos salaires?
de Alexandre Cudré
4
Voici qui a le plus économisé en changeant de caisse maladie
de Alberto Silini
1
Primes: l'UDC et Helsana s'attaquent à ceux qui ont des franchises basses
de Samuel Thomi
6
Toujours plus de Romands touchent des subsides: voici combien ça coûte
de Alexandre Cudré
5
Thèmes
Le couple grillé par Coldplay inspire Chris Martin et le web
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Connaissez-vous les HPV, la famille de virus qui infecte 90% des Suisses?
Les HPV sont des virus sexuellement transmissibles et sont très répandus dans le monde. watson est allé à votre rencontre et a testé votre niveau de connaissance sur ce sujet.
Le VPH, ou papillomavirus humain, est un groupe répandu de virus principalement transmis sexuellement. Environ 85% à 90% des femmes et des hommes sont infectés au moins une fois dans leur vie.
L’article