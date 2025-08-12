Vous avez peut-être payé 38 000 francs de trop sur votre prime maladie

Economiser 38 000 francs en primes d'assurance-maladie sur dix ans? Vous ne rêvez pas: si vous êtes Romand, c'était possible, révèle Comparis.

Vous pensiez que changer de caisse d'assurance maladie ne servait à rien? Selon Comparis, qui a mené une étude publiée mardi, vous aviez tort.

«Il existe un large potentiel d'économies» Comparis

Et on ne parle pas de n'importe quelle somme. En dix ans, de 2015 à 2025, la différence de prix totale payée entre l'assurance maladie la plus chère et la meilleure marché peut être massive. Le record? Environ 38 000 francs. Et devinez quoi? La somme en question se trouve en Suisse romande.

Top 8

Pour son étude, Comparis a décidé d'analyser les données des capitales de huit grands cantons suisses: Vaud, Genève, Berne, le Tessin, Zurich, Bâle-Ville, Saint-Gall et Lucerne.

Voici le Top 8 des villes suisses où il était possible d'économiser le plus d'argent sur dix ans, en jouant avec les assurances-maladie, les modèles et les franchises:

Lausanne: 37 900 francs Zurich: 35 900 francs Bâle: 33 400 francs Genève: 32 700 francs Saint-Gall: 28 700 francs Berne: 28 000 francs Bellinzone: 27 700 francs Lucerne: 24 300 francs

Les sommes ont été arrondies à 100 francs près pour une meilleure visibilité.

Des milliers de francs d'économie à Lausanne

Même à modèle et à franchise égale, la somme qu'il aurait été possible d'économiser en changeant simplement de caisse est élevée. Par exemple, 15 517 francs (19,9% d'économies) pour les assurés lausannois. Le comparateur en ligne explique:

«Ces chiffres concernent le cas d'un passage de Visana au profit de la caisse Assura, avec le modèle «complet» de l'assurance obligatoire de soins (AOS) et une franchise de 300 francs» Comparis.ch

Avec d'autres modèles d'assurance-maladie, les économies restent élevées. Les Lausannois chez Visana qui auraient décidé de passer chez Assura avec le modèle «médecin de famille» auraient pu économiser pas loin de 10 112 francs (15,4%) en dix ans.



Pareil pour ceux qui préfèrent une franchise plus haute: les assurés lausannois de la caisse EKG qui disposent d'une franchise à 2500 francs avec le modèle médecin de famille et qui se seraient décidés à passer à Assura, auraient économisé 18 777 francs (32%).

A Genève aussi

A Genève, «les assurés auraient économisé 10 363 francs (13,8%) en passant de Swica à Assura, avec le modèle AOS et la franchise à 300 francs».

Avec le modèle médecin de famille et une franchise à 300 francs, «les Genevois auraient pu économiser 13 597 francs (18,9%) en passant de Philos à Assura».

Les Genevois qui disposent d'une franchise de 2500 francs avec le modèle médecin de famille et qui se seraient décidés de passer de Philos à Assura, auraient économisé 14 055 francs (24,9%).

Et pour l'automne prochain...

Ainsi, selon Comparis, «en changeant de caisse cet automne, il est possible de réaliser des économies considérables pour les dix prochaines années».

Le comparateur conseille indique ainsi aux Lausannois que la caisse la moins chère est Swica, avec le modèle «HMO» et une prime de 2500 francs: 4746 francs en moyenne. Au contraire, c'est à Philos que les primes sont les plus chères (avec le modèle AOS et une franchise à 300 francs): 8276 francs.

A Genève, c'est Sympany-Vivao qui dispose des prix les moins élevés: 5134 francs en moyenne pour le modèle «HMO» avec une prime à 2500 francs. C'est Avenir qui propose la prime la plus élevée (avec AOS et franchise à 2500 francs), à 8676 francs.