Monsieur Prix a été très sollicité en 2023

Cette année, l'organe disposera de trois postes supplémentaires et donc de 20 emplois à plein temps. (ats/jch)

«L'objectif est en priorité d'éliminer les dysfonctionnements du système, de rapprocher les prix des médicaments en Suisse des prix moyens européens, d'accroître la transparence et de renforcer la concurrence.»

Les autorités ont soumis 641 projets de modification de tarifs à Stefan Meierhans. Comme l’année précédente, ce dernier a recommandé aux pouvoirs publics la plus grande retenue dans la fixation des tarifs: il a émis des recommandations dans 260 cas, dont la moitié ont porté sur les taxes sur l’eau, les eaux usées et les déchets.

En 2023, plus de 20% des réclamations adressées au surveillant des prix portaient sur les tarifs de l'énergie, selon le rapport annuel publié lundi. Les prix du secteur de la santé (13,4%), des transports publics (5,5%) et des denrées alimentaires (5%) complètent le palmarès des contestations. Depuis la fin 2021, le nombre de réclamations a quasiment doublé .

L'inflation a légèrement fléchi en 2023, mais pas la grogne. L'année passée, Monsieur Prix a traité 2775 réclamations de citoyens, en hausse de 17% sur un an. Son intervention auprès de La Poste a permis de réduire d'environ 40% les hausses tarifaires prévues.

Les primes d’assurance maladie, les loyers, les denrées alimentaires et l'énergie font partie des principales raisons pour lesquelles la population s'est tourné vers le Surveillant des prix.

