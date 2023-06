Daniel Bernard remporte le Prix du polar romand 2023

Plusieurs animations sont en outre proposées, comme un «salon Sherlock Holmes», des promenades guidées sur les traces des inspecteurs lausannois Traclette et Perrin, ainsi que des démonstrations d'impression de la «Gazette du Crime» quotidienne. L'auteure pour enfants des «Enquêtes de Maëlys», Christine Pompéï, viendra présenter son dernier livre, tandis que six courtes «pièces de théâtre noires» seront jouées en continu. (jod/ats)

Le lauréat a reçu son prix vendredi soir en ouverture du Festival Lausan'noir. La manifestation, gratuite et basée au Théâtre 2.21, durera jusqu'à dimanche. Elle invite les visiteurs à «venir broyer joyeusement du noir», notamment en rencontrant une quarantaine d'autrices et d'auteurs du genre.

L'ouvrage s'est imposé devant «Le dernier souffle du Laret» de la jeune Vaudoise Noémie Charmoy et «Hier, vous tuerez le trompettiste» du journaliste et écrivain vaudois Bernard Chappuis. Le Prix du polar romand est doté de 3000 francs. Il a été créé en 2017 par la Ville de Lausanne et le festival Lausan'noir pour valoriser la scène du polar romande.

«(...) une enquête originale et rondement menée, écrite avec délicatesse, subtilité et fluidité par un amoureux et fin connaisseur du Japon, où il se rend régulièrement».

Six mois sans cartes journalières CFF: gros couac en Romandie

La ville de Genève, ainsi que d'autres communes dans les cantons de Vaud et Fribourg, n'ont pas passé commande à temps de cartes journalières pour le deuxième semestre 2023. Résultat: elles n'ont plus de précieux sésames à proposer. Ça la fiche un peu mal.

Carte journalière, fin d’une époque. Pour un certain nombre de communes et pas des moindres, Genève fait partie du lot mais ne le crie pas sur les toits, la fin arrive plus tôt que prévu. Une vraie tuile. Début février, on apprenait que l’actuelle carte journalière CFF, celle disponible auprès des mairies, serait remplacée dès janvier 2024 par une formule numérique s’inspirant des billets dégriffés. Le système des quotas communaux fera alors place à un contingent unique de cartes journalières, valant pour l'ensemble du territoire.