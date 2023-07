Voici les cartes de crédit les moins chères de Suisse

Au quotidien comme en vacances, les Suisses utilisent leurs cartes de crédit. Mais quels sont les frais facturés, ici ou à l'étranger? Moneyland.ch a analysé les coûts et les prestations de 130 cartes de crédit suisses.

Plus de «Suisse»

«Les clients pourraient économiser des centaines de francs par année s'ils changeaient de carte» Benjamin Manz, directeur de moneyland.ch

En effet, comme l'explique moneyland.ch, les différences sont marquées entre les différentes cartes de crédit, et beaucoup de personnes se servent encore de cartes trop chères.

Quelles économies peut-on faire en Suisse?

Sur le site de comparaison financière, on peut lire que les utilisateurs occasionnels peuvent économiser« jusqu'à 500 francs au cours des deux premières années de contrat s'ils passent de la carte de crédit la plus chère à la moins chère». Les utilisateurs fréquents peuvent, quant à eux, économiser près de 860 francs.

Pour les utilisateurs occasionnels, le service de comparaison a pris en compte des achats pour 200 francs par mois en Suisse et 1000 euros par an à l'étranger. Il a déduit les éventuels cashback des frais payés par les utilisateurs au cours des deux premières années. Ainsi, dans certains scénarios, vous pouvez même gagner de l'argent.

Les cartes de crédit les plus avantageuses pour les utilisateurs occasionnels:

Cashback Swisscard: vous gagnez 18,65 francs en deux ans Poinz Swiss Loyalty Card: vous gagnez 1,65 franc en deux ans Visa Cumulus de Migros: vous payez 16,70 francs de frais en deux ans Spar Mastercard World: vous payez 37,40 francs de frais en deux ans

Quelles économies peut-on faire à l'étranger?

Pour réaliser ses calculs, moneyland.ch s'est basé sur des achats d'un montant de 5000 euros par an à l'étranger, et des retraits d'argent liquide d'un montant de 1000 euros par an. Le site affirme également que malgré le fait que les retraits avec la carte de crédit à l'extérieur de la Suisse soient déconseillés – en raison des frais –, les vacanciers continuent de le faire.

Les cartes de crédit les plus avantageuses à l'étranger:

Visa Cumulus de Migros: vous payez 261,75 francs de frais pour les deux premières années Visa Coop Supercard: vous payez 440,45 francs de frais pour les deux premières années Visa Mastercard: vous payez 440,45 francs de frais pour les deux premières années

Quelles économies peut-on faire quand on utilise beaucoup sa carte?

Dernier scénario pris en compte par Moneyland.ch, les grands utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui se servent de leur carte pour plus de 1000 francs par mois en Suisse et 5000 francs par an à l'étranger.

Les cartes de crédit les plus avantageuses pour les grands utilisateurs?

Visa Cumulus de Migros: vous payez 232,55 francs de frais pour les deux premières années Cashback Swisscard: vous payez 277,05 francs de frais pour les deux premières années Poinz Swiss Loyalty Card: vous payez 277,05 francs de frais pour les deux premières années

Benjamin Manz recommande cependant de payer avec la monnaie locale à l'étranger – et non en francs suisses – pour réaliser des économies. Il est aussi préférable de retirer de l'argent avec une carte de débit ou de néo-banque. Mais attention lors de l'utilisation de cette dernière catégorie: elles sont, certes, souvent plus avantageuses à l'étranger en raison du bon taux de change. Le risque est, toutefois, qu'elles soient moins bien acceptées. (ag/ffe)