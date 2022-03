Ukraine: Beaulieu transformé en centre d'hébergement pour réfugiés

La structure d’hébergement temporaire est dotée de 200 lits et sera active dès mercredi 16 mars en fin de journée. Elle nécessite l’engagement en situation d’urgence de 20 astreints de la protection civile pour en assurer son exploitation 24h/24. (cru/comm)

Face à l'afflux des réfugiés ukrainiens, le canton de Vaud a mandaté la protection civile pour mettre en place un hébergement d'urgence à Beaulieu (Lausanne). Les personnes en quête de protection se verront offrir le gîte et le couvert le temps de leur trouver une solution d’accueil et d’hébergement de longue durée.

Des hackers annoncent avoir piraté Migros, mais c'est plus compliqué

Plus de «Suisse»

Genève, cette petite Russie inquiète pour son business et sa quiétude

Poutine lance un intranet russe et pourrait détruire l'Internet libre

Les plus lus

La vendange 2021 est la pire récolte depuis plus de 60 ans

La récolte 2021 est historiquement basse en Suisse. Une météo capricieuse et des maladies ont fait chuter la production de vin de 36%.

On n’avait pas vu ça depuis des années. Les chiffres publiés par l’Office fédéral de l’agriculture confirment le sentiment des vignerons: la récolte 2021 est la plus basse enregistrée en Suisse depuis plus de soixante ans. Seul constat positif? Le temps idéal de la fin de l'été a donné aux raisins restants une excellente qualité.