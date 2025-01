Lever de soleil près du «Windkolk» devant le Hinter Spitzalpelistock (à droite), qui culmine à 3007 mètres. Image: Reto Fehr

C'est l'un des endroits les plus fascinants de Suisse

Vous avez déjà entendu parler d'un affouillement glaciaire? C'est en Suisse que vous pouvez admirer le plus grand de ce type en Europe.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

C'est un spectacle que l'on n'oublie pas. On marche en cordée sur le glacier en direction d'une arête incurvée. Puis, on se tient là et le glacier forme un énorme espace ouvert, comme un virage sur une piste de bobsleigh. C'est époustouflant.

Lever de soleil au col du vent du Hüfifirn. Il n'y a pas (encore) de sentier officiel menant au Hinter Spitzalpelistock (à droite). Image: Shutterstock

Mais peut-être devrions-nous d'abord expliquer ce qu'est un couloir de vent. On l'appelle aussi parfois «col de glacier», «entonnoir à neige» ou «croissant de vent». Il se forme lorsque des vents forts créent un espace libre dans le glacier ou la neige au niveau d'un obstacle, par exemple un rocher. Le vent constant et régulier fait en sorte que la neige s'érode constamment.

Le col du vent du Hüfifirn près de la cabane Planura (sur le rocher au fond à gauche du centre). Image: Reto Fehr

Cet affouillement glaciaire se trouve devant l'Hinter Spitzalpelistock, qui culmine à 3007 mètres, et constitue l'une des extrémités du Hüfifirn, le plus grand glacier du canton d'Uri. Le phénomène naturel lui-même mesure environ 50 mètres de haut et 500 mètres de long - un spectacle vraiment indescriptible.

Juste après, un autre petit couloir de vent s'est formé sous la roche, sur lequel se niche la cabane de Planura, pratiquement à la frontière entre les cantons d'Uri et de Glaris. Celle-ci est presque noyée à côté de son grand frère.

A l'avant, le pas de Windkolk en dessous de la cabane de Planura (perchée sur le rocher), à l'arrière le grand Windkolk. Image: Reto Fehr

Un petit lac s'est par ailleurs formé en dessous de la grande colonne de vent. Quand vous vous trouvez en bas, vous réalisez à quel point c'est imposant.

Accès sur les sentiers de randonnée

Mais comment y arriver? En général, vous passez la nuit au refuge Planura et vous êtes certainement en route pour deux jours - attention à la période de gardiennage en été, qui dure de fin juin à fin septembre.

Vous pouvez atteindre la cabane par les sentiers de randonnée soit à partir de Tierfehd en 7h30 environ (via Hinter Sand, vous pourriez aussi y monter en taxi alpin, pour un gain de deux heures), soit à partir de la cabane Clariden via Ober Sand en cinq heures environ.

La cabane Clariden est facile d'accès et constitue un bon point de départ pour la randonnée vers la Planurahütte. Image: Reto Fehr

Vous vous trouvez toujours sur des sentiers T3 (blanc-rouge-blanc). Dans la partie supérieure, le chemin passe par des champs de neige, encore présent en plein été, et les endroits exposés sont sécurisés par une corde - vous devez être équipé en conséquence, ce n'est pas une randonnée pour débutants.

Accès par le glacier

A côté de cela, il y a une autre possibilité. Nous avons atteint le fameux «Windkolk» en effectuant une randonnée de trois jours depuis le Klausenpass - en passant par le Seeli im Gries et le Teufels Friedhof - jusqu'à la cabane Clariden en passant par le Fisetenpass. Nous avons pris le chemin du Fiesetenpass par le Gämsfairenjoch (un sentier T4, plutôt difficile).

Dans la descente raide du Gämsfairenjoch (il vous faut vérifier impérativement les conditions au préalable). Image: Reto Fehr

Ensuite, depuis la cabane Clariden, le «Gletschertram», une cordée organisée, permet de rejoindre la cabane Planura en trois heures environ, en passant par le névé Clariden. Ce «Gletschertram» ne «circule» que pendant une semaine en été. Vous êtes accompagné d'un guide de montagne et vous devez vous annoncer à l'avance. Si vous souhaitez faire une randonnée sur le glacier sans guide de montagne, il vous faut l'équipement et la formation nécessaires.

A la Planurahütte (saison d'été de fin juin à fin septembre), vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Derrière vous, le Tödi, et devant, un défilé de glaciers et, cerise sur le gâteau, le phénomène impressionnant du «Windkolk».

Sans équipement pour le glacier, vous ne pouvez pas aller sur le «Windkolk». Mais vous pouvez l'admirer d'en bas ou depuis la Planurahütte. Le panorama est tout simplement grandiose.

Le lendemain, nous avons à nouveau pris le «Gletschertram» pour revenir au Klausenpass en passant par le Hüfifirn et le «Iiswändli». Comme mentionné plus haut, vous avez aussi la possibilité de descendre du refuge Planura par un chemin de randonnée jusqu'à Tierfehd. Mais peu importe l'itinéraire que vous choisissez. Vous n'oublierez jamais le moment où vous verrez pour la première fois le plus grand affouillement glaciaire de vent d'Europe.

Dans la montée vers le Chammlijoch, d'où l'on descend ensuite via Iiswändli vers le col du Klausen. Image: Reto Fehr

Windkolk en deux jours Il est également possible de prendre le taxi alpin pour raccourcir le trajet. Depuis la gare de Linthal ou de Tierfehd, vous arriverez à Hintersand. De là, vous atteindrez la Planurahütte en 5h30 environ. Pour le retour, il faut compter environ 3h30. Théoriquement, c'est donc aussi possible pendant une longue journée - mais ne le faites pas. Plutôt, réservez une nuit à la Planurahütte et vous ne le regretteras pas. Ou mieux encore: offrez-vous trois jours.