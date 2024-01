A Lausanne, les protestants ne représentent que 10,5% des habitants. Image: Shutterstock

Voici les religions les plus présentes dans votre canton

Les athées ont, pour la première fois, dépassé les catholiques en Suisse. La répartition des communautés religieuses sur le territoire n'est pas homogène. L'exemple avec les cantons et les grandes villes helvétiques.

Plus de «Suisse»

Les catholiques ne sont plus majoritaires en Suisse. Pour la première fois, ils ont dû céder la place à celles et ceux ne revendiquant aucune appartenance religieuse. Les premiers représentent 32,1% de la population, les deuxièmes 33,5%. Un petit point de pourcentage qui marque l'aboutissement d'un tournant entamé au tournant du millénaire.

Les autres communautés religieuses arrivent loin derrière: les protestants sont 20,5% du total, les musulmans 5,9% et les juifs, à peine 0,2%. C'est ce que rapporte ce vendredi l'Office fédéral de la statistique, en s'appuyant sur des données datant de 2022.

Voilà pour les chiffres absolus. Mais comment ces groupes se distribuent-ils sur le territoire helvétique?

Un coup d'oeil au niveau cantonal montre que les cantons où les catholiques sont majoritaires restent les plus nombreux: ils sont 13, suivis de près par ceux où la part des athées est majoritaire, dix en tout. Seuls trois cantons sont majoritairement protestants.

Une tendance saute immédiatement aux yeux: presque tous les cantons les plus peuplés sont ceux qui ont abandonné la religion: c'est le cas de Genève, Vaud, Zurich ou encore de l'Argovie. Exception faite pour Berne et Saint-Gall, il s'agit également des régions abritant les plus grandes villes. Ce n'est pas un hasard. Dans les zones rurales, les catholiques restent le groupe religieux majoritaire, alors que dans les régions urbaines, ce sont les athées qui dominent.

Parfois, la situation est très claire. Dans le canton d'Uri, les catholiques représentent plus de 70% du total, pourcentage qui se monte à 64,6% en Valais. A Neuchâtel, plus de la moitié des habitants n'appartiennent à aucune religion.

D'autres fois, pourtant, la primauté cantonale se joue au fil des points de pourcentage. A Schaffhouse, Thurgovie et Glaris, les écarts sont très serrés.

Et la ville la plus athée de Suisse est...

Au niveau des premières 25 villes du pays, le résultat est plus clair: 17 d'entre elles sont majoritairement athées. Celles où la part de personnes sans appartenance religieuse est la plus élevée se situent en terres neuchâteloises: à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, elles représentent 55,5 et 53,6% du total.

Fribourg et Sion, en revanche, confirment le statut de bastion du catholicisme de leurs cantons respectifs: 60 et 46,9% de leurs habitants sont catholiques. Seulement la ville de Könitz, dans le canton de Berne, est majoritairement protestante.

L'OFS rappelle que l'appartenance religieuse de quelque 65 147 personnes n'est pas connue. (asi)