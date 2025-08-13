beau temps33°
Victorinox face à un «défi massif» à cause de Trump

Swiss army knives of manufacturer Victorinox are on display in Bern, Switzerland, Friday, Aug. 8, 2025. (Peter Klaunzer/Keystone via AP) Switzerland Trump Tariffs
Les couteaux suisses de Victorinox font face aux taxes douanières de Trump.Keystone

Victorinox face à un «défi massif pour sa compétitivité»

La firme helvétique Victorinox est frappée de plein fouet par les taxes décrétées par Donald Trump. Mais une relocalisation à l'étranger n'est pas à l'ordre du jour.
13.08.2025, 18:4713.08.2025, 18:47
Nathalie OLOF-ORS, zurich / afp
Plus de «Suisse»

Les Etats-Unis sont un marché clé pour le fabricant de couteaux suisses Victorinox. Les droits de douane constituent donc un défi «massif» pour l'entreprise, selon son patron, pour qui relocaliser la production n'est pourtant pas une option.

Connue pour ses couteaux de poche équipés de tire-bouchon et ouvre-boîtes, l'entreprise basée à Ibach, non loin du lac des Quatre-Cantons, est actuellement en train de travailler avec ses équipes aux Etats-Unis pour trouver des solutions.

Mais «relocaliser la production à l'étranger — en particulier pour les couteaux de poche — n'est pas une option», la marque étant par essence «définie par son origine suisse», a indiqué mercredi son patron, Carl Elsener, dans un courriel.

Voici à quel point votre canton est menacé par Trump

La Suisse est sonnée par les droits de douane punitifs de 39% applicables depuis jeudi dernier aux produits helvétiques entrant aux Etats-Unis. Cette surtaxe — bien plus élevée que les 15% imposés aux produits de l'Union européenne ou du Japon — a fait l'effet d'un coup de massue aussi bien pour les fabricants de machines industrielles que de montres, fromage ou chocolat.

Selon le patron de Victorinox:

«A court terme, la situation n'est pas encore critique»

Puisque les stocks aux Etats-Unis ont été augmentés avant leur entrée en vigueur.

Les coûts supplémentaires qu'induisent ces droits de douane restent donc «gérables pour l'année en cours». Grâce à cette stratégie, la marque suisse va «délibérément» pouvoir s'abstenir d'augmenter ses prix «jusqu'à la fin de l'année», précise-t-il.

Rester «flexible»

Mais le patron du fabricant des célèbres couteaux de l'armée suisse prévient:

«Toutefois, si ces droits de douane restent en place, nous sommes en train de contempler jusqu'à 13 millions de dollars de coûts supplémentaires par an à partir de 2026.»

«Ces nouveaux droits de douane interviennent à un moment où la situation est déjà tendue», avec l'affaiblissement du dollar face au franc suisse, et représentent donc «un défi massif pour notre compétitivité», insiste-t-il.

«39%, c'est impossible!» Ce patron romand s'inquiète pour le futur

Victorinox, qui fabrique aussi des couteaux de cuisine, est en train de discuter avec ses équipes aux Etats-Unis pour voir «dans quelle mesure» des hausses de prix sont envisageables l'an prochain et si «certaines étapes», «comme le nettoyage final ou le packaging des couteaux professionnels», peuvent être faites «directement sur place», explique-t-il.

Mais si l'entreprise reste «flexible» pour «s'adapter à des conditions changeantes», le patron insiste sur le fait qu'elle reste «engagée» aux côtés de son site d'Ibach, où elle avait été fondée en 1884 par son arrière-grand-père.

Ce que la Suisse peut apprendre de «celle qui murmure à l'oreille de Trump»

En 2024, Victorinox a réalisé un chiffre d'affaires de 417 millions de francs suisses (442 millions d'euros à taux actuels). Les Etats-Unis, son premier marché d'exportation, contribuaient à 13% de ses ventes, ce chiffre grimpant à 18% pour ses ventes de couteaux professionnels et de cuisine.

La marque suisse est très connue aux Etats-Unis, notamment à travers la série télévisée des années 1980 et début 1990 «MacGyver» où le héros se sortait régulièrement de situations difficiles grâce à son fidèle couteau suisse. Certains modèles sont équipés de tournevis, scie à métaux, ciseaux et dénudeur de fils électriques.

