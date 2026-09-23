Voici à quoi ressemblent les «squishy dumplings». Getty Images

Populaires en Suisse, les «Squishy Dumpling» inquiètent Coop

Les squishy dumplings, ces baos en plastique très appréciés des enfants, dégagent une odeur chimique. Les autorités mettent en garde. Le distributeur Coop les a retirés de son assortiment.

Julia Stephan Suivez-moi

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Vous avez des enfants? Alors inutile de vous expliquer ce qu'est un Squishy Dumpling. Vous n'en avez pas? Imaginez alors un objet rond, en forme de bao (ou dumpling), avec un visage souriant, dont la membrane gélatineuse se laisse presser d'une seule main.

Ces boules vendues dans de petits paniers vapeur en plastique ont supplanté cet été la tendance Tiktok des peluches Labubu. Les distributeurs parlent de ventes record. L'engouement suscité par Tiktok a déclenché chez les adolescents et les enfants une frénésie de collection qui transforme le sol des chambres d'enfants en véritables tapis de baos colorés.

Une odeur qui questionne

Comme pour les images Panini ou les cartes Pokémon, celui qui achète ne sait pas quel dumpling se trouve dans l'emballage. Est-il rouge, est-il jaune? Est-il mou, est-il dur? De fait, certains types de baos sont considérés comme particulièrement précieux. Le déballage, le fameux unboxing, est filmé avec euphorie sur Tiktok.

En tant que mère, je n'ai pas pu empêcher mes enfants d'investir leur argent de poche dans ces jouets chez le distributeur Migros. Lorsque j'en ai récemment reniflé un, une odeur âcre de parfum bon marché et de produits chimiques m'a piqué le nez. Est-il sain que ma fille de sept ans le mâchouille? Je me suis renseignée.

Ceux qui achètent ces paniers à vapeur en plastique ne savent pas quels baos ils contiennent. Getty Images

La Migros se veut rassurante: le produit, vendu dans son assortiment sous le nom de «Sugar Squishy Dumpling», serait «fabriqué conformément à la directive européenne en vigueur sur la sécurité des jouets». Il aurait passé avec succès les contrôles de conformité correspondants, indique l'entreprise sur demande. Aucune plainte n'aurait été enregistrée.

Coop réagit sans attendre

En Suisse, la sécurité est régie par la loi sur les denrées alimentaires et l'ordonnance sur les jouets; la responsabilité incombe aux producteurs, aux distributeurs et aux importateurs. Le distributeur Coop s'est vu contraint, cet été, à une mesure drastique. Deux clients avaient signalé des odeurs chimiques auprès de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ainsi qu'auprès du Laboratoire cantonal de Bâle-Ville.

Avant même l'intervention du laboratoire, Coop avait déjà mené en parallèle des tests et découvert des «écarts», notamment dans les mesures de composés organiques volatils, les fameux COV. En petites quantités déjà, ceux-ci peuvent dégager une odeur chimique. A des concentrations plus élevées ou en cas d'exposition prolongée, ils peuvent irriter les voies respiratoires ou la peau.



Coop indique ne faire «aucun compromis sur la sécurité des jouets» et avoir retiré de la vente, en juillet et en août, les six produits «Squishy Dumpling». «D'autres tests approfondis» seraient en cours, ainsi que des clarifications avec les importateurs et les autorités.

Yves Parrat, chimiste cantonal et directeur du Laboratoire cantonal de Bâle-Ville, ne voit pour l'heure aucune raison de rappeler les produits. A l'échelle de la Suisse, seules quelques plaintes auraient été enregistrées. Les trois principaux importateurs de Coop sont désormais invités à assumer leur obligation d'autocontrôle et à vérifier les produits. Ce n'est qu'au vu des résultats que l'on décidera si une intervention des autorités est nécessaire.

Un manque d'aération et des tendances dangereuses

La ruée sur ce jouet à presser en a fait un bien rare. Or, la pénurie rend l'approvisionnement fébrile. Sandro Küng, directeur de l'Association suisse des jouets (ASJ), voit dans l'engouement lui-même un risque:

«Lorsqu'un produit devient soudainement rare, ce sont souvent de nouveaux fournisseurs qui entrent en jeu à court terme, sans que leur assurance qualité soit encore rodée.»

Pratiquement tous les jouets seraient importés de l'étranger. Seule une analyse en laboratoire permettrait de déterminer si un produit pose problème. Une explication possible de l'odeur chimique serait, de manière générale, qu'ils sont emballés trop tôt après la fabrication et pas assez aérés. Mais seules des analyses en laboratoire pourraient déterminer si ces émanations peuvent représenter un problème pour la santé des acheteurs.



L'autorité alimentaire néerlandaise NVWA enquête, après des réclamations pour odeurs chimiques, sur les produits «Squishy Dumpling». L'ampleur du dépassement des valeurs de COV reste encore à déterminer.

En juin, l'autorité britannique de sécurité des produits avait rappelé l'un de ces produits, car du benzène avait été détecté dans l'enveloppe extérieure de l'un d'eux. Et parce que, inspirés par Tiktok, plusieurs enfants ont placé leurs dumplings au four à micro-ondes et ont subi des brûlures, l'Association suisse des jouets a recommandé à ses membres de revoir l'évaluation des risques de leurs produits et d'apposer volontairement une mise en garde contre le réchauffage.

Le problème des plateformes en ligne

En principe, la règle est simple: qui ne veut pas introduire de bombe chimique dans la chambre de ses enfants ne devrait pas acheter ses dumplings auprès de commerçants en ligne chinois. Car les règles suisses s'appliquent surtout lorsqu'un produit est vendu par un distributeur suisse, un importateur suisse ou une boutique en ligne établie dans le pays.

La situation est différente lorsque des particuliers passent directement commande auprès de plateformes ou de commerçants domiciliés dans des Etats tiers. Le produit arrive alors dans la chambre de l'enfant sans contrôle systématique. Quiconque commande donc un dumpling chez Temu ou Shein prend un risque important que les valeurs limites soient dépassées ou que des substances potentiellement dangereuses soient présentes.

C'est ce que montrent deux enquêtes de l'Association suisse des jouets menées en 2019 et en 2023. Presque tous les jouets examinés provenant de commerçants en ligne chinois ont échoué aux tests. Dans un cas, une bague pour enfant présentait une teneur en cadmium environ 4000 fois supérieure à la valeur limite.

Ce vide juridique, qui n'est devenu un problème qu'avec l'essor du commerce en ligne, occupe aussi la politique. Lundi, le Conseil national a adopté cinq motions. Elles exigent davantage de sécurité lors des achats sur des plateformes en ligne étrangères. Le Conseil fédéral rejette certes ces motions, mais reconnaît la nécessité d'agir. Il mise sur une révision de la loi sur la sécurité des produits.

Les plateformes en ligne étrangères devraient à l'avenir disposer d'un point de contact en Suisse. Les mesures contre les produits non conformes ou dangereux devraient ainsi être plus faciles à faire appliquer. Les motions passent désormais devant le Conseil des Etats.



Mes enfants fabriquent désormais eux-mêmes leurs dumplings: ils remplissent des ballons de baudruche avec de la pâte à modeler. Parallèlement, si l'on en croit les prévisions du distributeur en ligne Galaxus, la mode du dumpling devrait s'essouffler au plus tard après Noël. (trad. ysc)