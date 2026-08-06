Un camion Playmobil sur le site de l'usine allemande de Dietenhofen (sud): le groupe connaît des difficultés. Image: Imago

Playmobil va très mal

La célèbre marque de jouets est en crise. La maison mère du groupe a de nouveau enregistré des dizaines de millions de perte.

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Le fabricant de jouets Playmobil reste profondément plongé dans la crise. La maison mère du groupe, le Horst Brandstätter Group (HBG), a de nouveau enregistré une grosse perte au cours de l'exercice 2024/2025. Le rapport annuel publié fait état d'un déficit de plus de 115 millions d'euros (107 millions de francs).

Ce déficit n'est que légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent. Le groupe avait alors affiché une perte de près de 119 millions d'euros (111 millions de francs), le déficit le plus élevé de son histoire.

Une culture d'entreprise qui pose problème

Du côté des recettes également, la tendance négative s'est poursuivie. Le chiffre d'affaires a reculé d'environ 9% pour s'établir à quelque 409 millions d'euros (381 millions de francs). L'entreprise a récemment indiqué que ce recul s'était ralenti par rapport aux années précédentes. Un changement de tendance économique n'est toutefois pas encore perceptible.

Outre la hausse des coûts, des problèmes internes sont également pointés du doigt. Des employés actuels et anciens, ainsi que d'anciens cadres dirigeants, ont formulé de graves accusations contre la direction auprès du média allemand Spiegel. Ils ont fait état d'une culture d'entreprise marquée par la méfiance, des luttes de pouvoir internes et un manque de leadership. L'entreprise rejette ces accusations.

La marque phare perd plus de 11%

Le groupe est particulièrement pénalisé par la faible performance de sa marque principale. Playmobil a généré environ 82% du chiffre d'affaires total du groupe au cours de l'exercice 2024/2025. Les recettes tirées des célèbres figurines ont toutefois reculé de plus de 11%.

Les difficultés financières ont désormais des répercussions sur les sites de production. Dès le début de l'année, la Horst Brandstätter Group avait annoncé son intention de fermer l'usine de Dietenhofen (sud), en Moyenne-Franconie.

Pendant des décennies, Playmobil a compté parmi les marques de jouets allemandes les plus connues. Sous l'impulsion de son fondateur, Horst Brandstätter, l'entreprise est devenue un fabricant reconnu à l'international.

Depuis plusieurs années, le groupe est toutefois aux prises avec une baisse de son chiffre d'affaires, des coûts élevés et d'importants problèmes internes. (trad. ysc)