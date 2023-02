Holy Cow! a été fondé en 2009 en Suisse, à Lausanne. Image: holycow.ch

Une chaîne de fast-food romande attaquée par des hindous

La Société universelle d'hindouisme crie au blasphème devant le nom de la chaîne de restauration rapide suisse «Holy Cow!». Déconcertée, cette dernière s'en est défendue jeudi.

Plus de «Suisse»

Holy Cow! s'est fait un ennemi outre-frontière. La Société universelle d’hindouisme a invité le fast-food suisse à revoir son nom. Selon Le Quotidien Jurassien, qui a relayé l'information jeudi, pour l'organisation basée dans le Nevada, aux Etats-Unis, le fait qu'une chaîne de restaurants vendant des hamburgers au bœuf se nomme «Holy Cow!» est «extrêmement outrageant».

«Les chaînes de restaurants ne devraient pas faire d’appropriation religieuse, commettre de sacrilège et ridiculiser des communautés entières» Rajan Zed, président de la Société universelle d'hindouisme. communiqué de presse

En anglais, l'appellation signifie «vache sacrée». Or, comme l'explique le président de la Société universelle d'hindouisme Rajan Zed, dans la religion hindoue, cet animal est considéré comme saint du fait qu’il donne son lait «à tous, même à ceux qui ne sont pas ses veaux». La justification ne semble néanmoins pas convaincre du côté du fast-food suisse.

Deux hommes aux côtés d'une vache sacrée, à Rajasthan, en Inde. Image: Shutterstock

Davantage une «expression de surprise»

Le Quotidien Jurassien rapporte que Mathieu Chappuis, cogérant de la succursale de Delémont, ne s'est jamais douté que les hindous pouvaient se sentir offensés par une telle appellation. Etonné, il explique que, pour lui, «Holy Cow!» vient surtout «d’une expression anglaise utilisée pour exprimer sa surprise». Il a alors comparé la phrase «Holy Cow!» à l'interjection «Wow!», réaction que l'on pourrait avoir «lorsque l’on se voit servir un burger gourmet», ajoute Mathieu Chappuis. Pour l'heure, la Société universelle d'hindouisme n'a pas donné suite à son invective.

Holy Cow! a été fondé en Suisse, à Lausanne en 2009, par Richard et Jessica Williams. Rachetée en 2014 par un groupe indépendant, la chaîne de restaurant compte, depuis, plus de 300 employés et une quinzaine d'enseignes à travers la Suisse. (mndl)