Au-delà de la carte, l’expérience Maza tient aussi à sa convivialité. Image: dr

Cette pépite romande a séduit le Guide Michelin

Au centre de Lausanne, un restaurant fait parler de lui depuis peu pour de bonnes raisons gastronomiques: Maza vient d’être sélectionné dans le prestigieux Guide Michelin.

Ce n’est pas une étoile Michelin (du moins pas encore), mais c'est déjà une arrivée fracassante dans le célèbre guide pour Maza. A Lausanne, ce restaurant intimiste est la seule nouvelle adresse à rejoindre les onze autres déjà bien établies et plébiscitées par le Guide Michelin, comme la Table du Palace, le Rossignol, la Grappe d’Or ou encore la Brasserie du Royal.

Maza, c’est l’histoire d’un couple cosmopolite, Robin et Julien, qui ont décidé de poser leurs valises à Lausanne pour ouvrir une table inspirée des mondes qu’ils ont traversés.

Elle vient de Chine, lui est d’origine égyptienne et suisse, ils se sont rencontrés au Japon. Tous deux ont fait leurs armes dans le milieu de l’hôtellerie haut de gamme, de Tokyo à New York, en passant par Paris, avant de revenir à Lausanne poursuivre un rêve: ouvrir leur propre restaurant, où la convivialité est au centre même de l’expérience.

L'établissement soufflera dans quelques jours sa première bougie.

Des plats à partager entre convives

Chez Maza, la carte n’est pas figée dans un style unique, mais oscille avec élégance entre influences orientales, asiatiques et européennes. On y trouve des créations qui intriguent autant qu’elles séduisent, comme un tataki de rumsteak au gingembre, un saumon mariné au café, des ravioles aux légumes de saison ou, gros coup de cœur de la rédac', des rouleaux de printemps à l’épaule d’agneau et harissa au yaourt.

Le partage est au cœur de l'assiette. Image: instagram @maza

Les rouleaux de printemps, un must. Image: instagram @maza

La mise en scène des mets est pensée pour encourager la découverte et l’échange autour de la table, où chacun picore dans les différents plats. Indécis? Pas de problème, le chef propose un menu de sept plats pour 80 francs par personne.

Les épicuriens qui savent parfaitement ce qu’ils veulent peuvent aussi réclamer directement une quantité industrielle de ces merveilleux rouleaux de printemps à l’agneau… Par ailleurs, la carte des vins vaut le détour elle aussi.

Des saveurs d'ici et d'ailleurs, que le couple marie dans chaque plat. Image: instagram @maza

Et côté desserts, la gourmandise n’est pas en reste. Une panna cotta à la camomille ou un cake fin au citron avec salade d’agrumes viennent conclure le voyage sur une note délicate.

Une expérience qui chatouille tous vos sens

Au-delà de la carte, l’expérience Maza tient aussi à sa convivialité. Le lieu, qui occupe une ancienne boucherie transformée, offre une atmosphère cosy et intimiste, avec une petite salle qui invite à la proximité. L’ambiance est chaleureuse, le service aux petits oignons, les plats aux saveurs audacieuses sont au cœur des conversations, exactement l’effet recherché par Robin et Julien.

Le restaurant tire son épingle du jeu avec une proposition originale, soutenue par une équipe passionnée et une approche résolument humaine de la restauration. Et si cela n’a pas encore valu une étoile au guide rouge, c’est déjà une manière forte de s’annoncer comme un rendez-vous incontournable pour les gourmets lausannois et les visiteurs de passage.

Julien vous accueille dans son établissement à Lausanne. Image: instagram @maza

Le restaurant est ouvert du lundi au samedi en soirée. En été, il peut se targuer d’avoir l’une des plus belles terrasses de la ville, dans une rue pavée et piétonne. Il est recommandé de réserver.



Restaurant Maza, rue de Marterey 29, à Lausanne

