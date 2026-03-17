Une femme accusée d'avoir mis le feu à une bible dans un temple romand

Un incendie s’est déclaré dans un temple vaudois, une suspecte a été identifiée.- Elle aurait brûlé une bible près de l’autel.

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Un incendie s'est déclaré dimanche matin dans le temple du Sentier à la vallée de Joux (VD), sans faire de blessé grave ni causer de gros dégâts. Une suspecte, qui aurait mis le feu à une bible, a été interpellée.

C'est le pasteur du temple du Sentier qui, dimanche vers 7h30, a constaté qu'une bible reposant sur un lutrin près de l'autel était en train de brûler. Il a immédiatement fait appel aux pompiers et éteint le sinistre, indique mardi la police vaudoise dans un communiqué.

Une femme de 31 ans a été interpellée après un incendie déclenché dans un temple du Sentier. Image: Paroisse de la Vallée / montage watson

Le religieux a été incommodé par la fumée et conduit à l'hôpital, qu'il a pu quitter par la suite. La bible et son support ont été détruits. Une partie du parquet a été aussi été endommagée.

Une suspecte, une Suissesse de 31 ans domiciliée dans la région, a été identifiée. Elle sera prochainement auditionnée, relève la police, sans donner davantage d'informations sur les motifs qui auraient poussé cette femme à enflammer cette bible. (jah/ats)