Suisse: Luigia dans le top 5 des meilleures pizzerias du monde

Les Italiens dominent, les Français résistent, les Espagnols se débrouillent… et les Suisses s’incrustent. Le classement mondial des meilleures chaînes de pizzerias artisanales, publié par le célèbre ...
Lancée à Genève en 2010, l’enseigne s’est peu à peu déployée à travers le pays.Image: watson

Ces pizzas romandes figurent dans le top 5 mondial

Le classement mondial des meilleures chaînes de pizzerias artisanales, publié par le célèbre guide 50 Top Pizza, vient de tomber. Au milieu des mastodontes napolitains, une surprise suisse se glisse dans le top 5.
03.12.2025, 11:1303.12.2025, 11:13
Margaux Habert
Margaux Habert

Une enseigne née à Genève en 2010 figure parmi les meilleures chaînes de pizza de la planète. Pas de l’arc lémanique, pas de Suisse, pas d’Europe. Du monde. Del mondo.

Mais allons-y dans l’ordre. Cette année, la première place revient à L’Antica Pizzeria Da Michele, institution napolitaine fondée au 19e siècle, aujourd’hui devenue une marque mondiale et présente dans une vingtaine de pays. La maison mère est à Naples, mais Genève a aussi droit à son Da Michele.

Voici les meilleurs restaurants de Suisse selon le Guide Michelin

En deuxième position arrive le groupe français Big Mamma, connu pour ses trattorias XXL, suivi de la chaîne espagnole Grosso Napoletano, qui fait rayonner la pizza napolitaine de Madrid à Barcelone. La médaille en chocolat est détenue par Bràz, au Brésil, puis, à la cinquième place, surgit un nom qui parle très certainement aux Romands…

And the winner romand is...

Luigia. Luigia élue 5ᵉ meilleure chaîne de pizzeria AU MONDE. Rien que ça.

Lancée à Genève en 2010, l’enseigne s’est peu à peu déployée à travers le pays. Aujourd’hui, elle compte des adresses à Lausanne, Genève, Nyon, Zurich, Fribourg, Sion ou encore Meyrin, avant de s’exporter à l’international, jusqu’à Dubaï.

Les inspecteurs de 50 Top Pizza, explique le guide, évaluent les chaînes sur la qualité des ingrédients, la technique, la régularité entre les établissements et l’expérience globale. Chez Luigia, ils mettent en avant l'équilibre des ingrédients et le choix des bons produits.

Image
Image: luigia

Dans cette jungle dominée par la tradition napolitaine, voir une enseigne née en Suisse romande se hisser si haut dans le classement mondial n’est pas si anecdotique que ça. Les professionnels saluent tout particulièrement les produits frits chez Luigia, entre autres.

«Une attention particulière est également accordée à l'huile d'olive et aux desserts bien exécutés»

A noter que Luigia, qui se distingue pour ses pizzas, mais pas uniquement, a également reçu le titre de «Best pasta proposal 2025» par le guide italien.

Image
Image: luigia

Autre présence helvétique dans le classement: Napulé, classée 37ᵉ, bien implantée en Suisse alémanique et possédant une adresse au Tessin, aucune en revanche en Suisse romande.

L'an dernier, on avait goûté celui-ci:

Vidéo: watson
