Starbucks bannit les trottinettes électriques de tous ses établissements suisses. Image: Getty

Trottinettes électriques: Starbucks et Migros prennent une décision radicale

Les trottinettes électriques ont la cote, au grand dam de nombreuses personnes. Starbucks en interdit désormais l'accès dans ses filiales suisses. De grands supermarchés et exploitants de restaurants comme Migros font de même.

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Les avis divergent sur les trottinettes électriques: sont-elles simplement agaçantes ou faut-il aller jusqu'à les interdire? La chaîne de café Starbucks a opté pour la seconde option. Elle interdit désormais d'emmener des trottinettes électriques dans tous ses établissements suisses.

Et l'interdiction est bel et bien en vigueur, comme le montre un reportage de CH Media (éditeur de watson) réalisé mi-aout dans un établissement du canton de Zurich. Un client, qui avait posé sa trottinette électrique à côté de lui en buvant son café à une table, s'est vu prié de quitter les lieux par le responsable de la filiale, poliment, mais fermement. Sur les portes, l'interdiction est signalée par des autocollants.

Interrogé, Starbucks indique que l'interdiction a été introduite dans tous ses établissements suisses en début d'année. Il s'agirait avant tout d'assurer la sécurité de la clientèle et du personnel. Les trottinettes électriques pourraient, en raison de leurs batteries, représenter un risque accru d'incendie et bloquer les voies d'évacuation et de circulation, en particulier dans les établissements de petite taille ou très fréquentés.

Un moyen de lutter contre les risques d'incendie

Starbucks n'est pas seule à adopter cette ligne dure. Chez Coop, les trottinettes électriques sont interdites aussi bien dans les supermarchés que dans les restaurants, également «pour des raisons de sécurité», indique la porte-parole Laura Beugger. Cette règle serait appliquée depuis un certain temps déjà. L'entreprise recevrait «relativement peu de réclamations à ce sujet».

Coop ne souhaite pas révéler la fréquence des incidents impliquant des trottinettes électriques. L'entreprise ne s'exprimerait par principe pas sur les aspects liés à la sécurité.

Les trottinettes électriques pourraient représenter un danger d'incendie. Image: Getty

Migros applique également une interdiction des trottinettes électriques. Là aussi, ces engins sont bannis des supermarchés comme des restaurants et des points de vente à l'emporter. Cette mesure viserait à garantir le confort ainsi que la sécurité de la clientèle et du personnel, explique le porte-parole Tristan Cerf, qui poursuit:

«S'y ajoute le risque potentiel d'incendie que peuvent représenter les batteries»

Cette pratique serait, «en règle générale», bien comprise et respectée par la clientèle. Chez Migros, l'interdiction ne concerne pas uniquement les trottinettes électriques, mais également, par exemple, les patins à roulettes, les trottinettes classiques et les vélos.

Un mode de transport en plein boom

D'autres détaillants comme Valora, avec sa chaîne de café Spettacolo, ou l'entreprise de restauration Wiesner, avec des enseignes comme Nooch et Negishi, n'ont pas encore décrété d'interdiction concernant les trottinettes électriques, indiquent-ils lorsqu'on les interroge. Et pour cause; les cas de clients amenant leur trottinette électrique à l'intérieur des établissements seraient plutôt rares, précise le codirecteur Daniel Wiesner.

Le nombre de trottinettes électriques a toutefois explosé ces dernières années. Les loueurs de trottinettes à propulsion électrique y sont pour beaucoup. En 2018, Lime a lancé son service à Zurich. Depuis, d'innombrables prestataires sont apparus. Dans la ville de Zurich, près de 5000 trottinettes électriques sont actuellement mises à disposition par les seuls prestataires commerciaux. S'y ajoutent les engins achetés à titre privé.

Les trottinettes électriques sont critiquées parce qu'elles sont souvent garées sans égard, en plein milieu des trottoirs et des zones piétonnes, constituant ainsi un obstacle pour les personnes malvoyantes, mais aussi pour les personnes âgées ou les parents avec poussette. De nombreux piétons les jugent également gênantes et dangereuses, non sans raison. Comme le rapporte le Spiegel, les trottinettes électriques sont désormais, en Allemagne, le «moyen de transport de loin le plus dangereux».

Des interdictions totales dans certaines villes

Selon ces chiffres, 1,61 personne est gravement blessée ou tuée par million de kilomètres parcourus en trottinette électrique en Allemagne. Pour les vélos, e-bikes compris, ce chiffre s'élève à 0,35, pour les piétons à 0,14 et pour les voitures, scooters et motos à 0,04. Le risque d'accident grave est ainsi près de cinq fois plus élevé avec une trottinette électrique qu'avec un vélo, et même 40 fois plus élevé qu'avec une voiture ou une moto.

Cela s'explique aussi par le fait que ces engins sont surtout utilisés par des conducteurs jeunes, enclins à prendre des risques et inexpérimentés. S'y ajoute le fait que de nombreux trajets sont effectués sous l'emprise de l'alcool.

A Helsinki, la capitale finlandaise, il n'est ainsi plus possible de louer de trottinette électrique durant les nuits de week-end, ce qui a fait chuter drastiquement le nombre d'accidents. Paris a totalement interdit le marché de la location de trottinettes électriques en 2023, à la suite d'une votation populaire.



Les villes suisses, elles, se contentent de mesures plus modérées, comme le géorepérage. Dans certaines zones, les zones piétonnes, par exemple, l'utilisation de ces engins est bloquée. Ce dispositif fonctionne grâce au traceur GPS dont sont équipés les véhicules en location. (trad. ysc)