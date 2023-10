Le combat contre les autoroutes en Suisse a commencé

De nombreuses organisations lancent un référendum contre le développement autoroutier en Suisse. Leur objectif? Torpiller un projet du Parlement.

Les projets de développement autoroutier du Parlement se heurtent à de la résistance. L'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC, soutenues par les Vert-e-s, le PS et d'autres organisations, ont lancé mardi, comme déjà annoncé, la récolte de signatures pour le référendum.

Pourquoi ce référendum?

Ce développement est «exagéré, dépassé et coûte trop cher», indique l'ATE dans un communiqué. Actif-trafiC parle de «fuite en avant aberrante vers l'enfer climatique, qu'il faut absolument stopper», alors que le peuple suisse a accepté le 18 juin dernier la loi sur la protection du climat.

Ces nouvelles autoroutes sont «nocives pour le climat, inutiles - car les embouteillages ne feront qu'empirer - et coûteuses», écrit actif-trafiC. Elles n'amélioreront pas les flux du trafic mais ne feront que renforcer les problèmes, selon l'ATE.

«Ces projets sont en contradiction flagrante avec la politique des transports dans les villes concernées», poursuit actif-trafiC, relevant un soutien local à leur opposition. Les opposants demandent d'investir ces milliards plutôt dans la promotion des transports publics, de la marche et du vélo pour atteindre les objectifs climatiques.

Outre les Vert-e-s, ils sont soutenus par les socialistes, la Fondation suisse de l'énergie, le WWF, Greenpeace, Birdlife, Pro Natura ou encore Pro Velo.

Ils ont jusqu'au 18 janvier 2024 pour récolter 50 000 signatures.

Six projets qui posent problème

Le Parlement a avalisé à la session d'automne quelque cinq milliards pour six projets, dont un romand. Le Conseil fédéral doit approuver d'ici la fin de l'année le projet général pour l'axe Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD), dont les coûts s'élèvent à 911 millions de francs.

Par ailleurs, le tronçon Wankdorf-Schönbühl (BE) doit être élargi à huit voies, contre six actuellement. Le tronçon de Schönbühl-Kirchberg (BE) doit lui passer de quatre à six voies. Et les tunnels du Rosenberg (SG), du Rhin (BS/BL) et de Fäsenstaub (SH) doivent être dédoublés. (jah/ats)