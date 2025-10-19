en partie ensoleillé12°
Un motard perd la vie dans une collision frontale à Meiringen

Un motocycliste est décédé dimanche matin sur la route du col du Brünig, à Meiringen (BE), après être entré en collision frontale avec une voiture circulant en sens inverse. Les occupants du véhicule sont indemnes, et une enquête a été ouverte.
Le motard a
Le motard a été transporté par la Rega à l'hôpital.Keystone

Un motard est décédé dimanche matin après une collision frontale avec une voiture. Il roulait sur la route du col du Brünig à Meiringen (BE).

Il va tout défoncer

Le motocycliste est entré en collision avec le véhicule arrivant en sens inverse alors qu'il roulait sur la chaussée opposée, indique la police bernoise dans un communiqué. L'homme n'a pas encore été formellement identifié.

Les occupants de la voiture venant en sens inverse n'ont pas été blessés. Une enquête a été ouverte. (dal/ats)

L’article