Le peuple pourra voter sur l'extension des autoroutes en Suisse

L'alliance contre l'extension du réseau autoroutier, décidée par le Conseil fédéral et le Parlement, a annoncé avoir récolté 72 000 signatures.

Moins que deux mois après le lancement de son référendum, l’alliance contre l'extension du réseau autoroutier a récolté 72 000 signatures. Il est ainsi déjà certain que le peuple pourra se prononcer sur ces extensions décidées par le Conseil fédéral et le Parlement, écrit l'alliance jeudi.

L'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC, soutenues par les Vert-e-s, le PS et une vingtaine d'autres organisations, estiment que ces extensions autoroutières chiffrées à 5,3 milliards de francs coûtent trop cher. De plus, elles vont à l'encontre des mesures à prendre pour la protection du climat.

Le délai pour récolter les 50 000 signatures nécessaires est fixé au 18 janvier 2024. (ats)