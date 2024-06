Nombreuses fermetures prévues sur l'autoroute en Suisse romande

L'autoroute A1 sera fermée entre les jonctions de Gland et Coppet durant neuf nuits entre le 27 mai et le 11 juillet. Des travaux sont prévus pour la mise en place du revêtement définitif ainsi que du système d'harmonisation des vitesses et d'avertissement des dangers.

Les Suisses hésitent à partir en voyage et vous pourriez en profiter

Notamment à cause de l'inflation, les Suisses ont restreint leur budget pour partir en vacances cet été. Cela pourrait toutefois avoir un effet positif sur les offres de dernière minute vers certaines destinations.

Le temps humide et frais de cette fin du mois de mai pourrait susciter chez de nombreuses personnes l'envie de voyager. En tout cas, c'est ce que l'agence de voyages Hotelplan espère. Car ces dernières semaines, la filiale de voyage de Migros a ressenti de plus en plus de réticence de la part de sa clientèle. Les réservations pour juillet et août sont nettement inférieures à celles de l'année précédente.