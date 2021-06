Personnel de la RTS formé à l'écriture inclusive. Va-t-on vers un flop?

En Suisse alémanique aussi, l’écriture inclusive nourrit la polémique. La Chancellerie fédérale, qui chapeaute l’administration, a mis le holà au «Genderstern», l’astérisque qui, ajouté à certains mots, signale le genre neutre, ni masculin, ni féminin, par égard pour les personnes transgenres. Exemple dans «Bürger*innen»: citoyens, citoyennes et neutre. En termes choisis, la Confédération refuse de céder à ce qu’elle considère visiblement comme une entreprise idéologique. Comme le relate le quotidien 24 Heures, «l’usage de l’astérisque exprime un positionnement sur un thème sociétal, à savoir la non-binarité. Ce que la Confédération ne peut pas se permettre de faire avant que "les discussions sociales, politiques et juridiques pertinentes aient eu lieu et que les décisions correspondantes aient été prises"». «Les publications officielles dans la langue de Molière sont soumises à des règles différentes. En vigueur depuis l’année 2000, le "Guide de formulation non sexiste" formule plusieurs recommandations, mais il ne dit rien sur les traits d’union ou points médians destinés à féminiser la langue », ajoute le quotidien vaudois.