«Je me réjouis beaucoup de participer à la création d’un nouveau format digital, constructif et explicatif et de rester dans l’info. J’ai vécu des moments extraordinaires au 12h45, et j’ai beaucoup apprécié le projet qui m’avait été confié il y a deux ans, à savoir donner à ce rendez-vous d’information de la mi-journée une teinte un peu plus conviviale.»