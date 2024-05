Susanne Wille et Bakel Walden: les deux noms évoqués pour reprendre la tête de la SSR. Image: watson

La méthode de la SSR pour choisir son nouveau boss agace les délégués

La SSR avait prévu d'élire un nouveau directeur général au mois de juin. Selon nos informations, la décision aura lieu au final le 25 mai. Et la liste des candidats n'est pas connue, malgré deux noms évoqués. Que se passe-t-il?

Francesco Benini / ch media

Plus de «Suisse»

La Société suisse de radiodiffusion (SSR) est agitée. Elle devait élire son nouveau directeur, ou sa nouvelle directrice, le mois prochain. Mais elle a annoncé que l'annonce devrait en fait tomber à l'avance, la semaine prochaine déjà.

Le directeur général de la SSR est élu par son Conseil d'administration. L'Assemblée des délégués doit ensuite approuver ce choix. D'habitude, cela est une formalité. CH Media (qui édite watson) s'est procuré la convocation envoyée aux 41 délégués: une réunion aura lieu au siège de la SSR à Berne, le samedi 25 mai à 11h30.

Une étrange façon de faire

Selon nos informations, la décision du Conseil d'administration du futur patron de la SSR doit avoir lieu le même jour, quelques heures seulement avant la réunion. L'invitation envoyée aux délégués corrobore ce scénario: il y est précisé que l'ordre du jour de la séance de l'assemblée sera remis sur place.

La SSR sous pression 👇 Comment l'UDC «instrumentalise» la victoire de Nemo

Les délégués iront donc à Berne dans huit jours, sans savoir quel candidat leur sera proposé. La réunion décisive du conseil d'administration aura lieu pendant leur voyage. Mais certains délégués n'apprécient que peu cette façon de faire, à l'image de ce délégué d'une société régionale qui a tenu à garder l'anonymat:

«Il serait bon que nous sachions un peu à l'avance quelle nomination nous devons valider» Un délégué de la SSR

Deux dates clés pour Albert Rösti

Pourquoi ce branle-bas de combat soudain à la SSR? Il semble que le conseiller fédéral en charge de la communication — et des médias — Albert Rösti a prévu de communiquer en juin sur l'avenir de la redevance radio-télé, la fameuse «facture Serafe».

En novembre dernier, le Conseil fédéral avait présenté son intention de la faire passer de 335 à 300 francs d'ici 2029. Le gouvernement a mené une consultation à ce sujet, bien qu'il puisse fixer le montant de manière autonome.

La SSR et le département du conseiller fédéral UDC ont convenu d'éloigner au maximum l'élection du nouveau directeur général et la séance d'information sur la redevance. En conséquence, l'élection du patron de la SSR va être avancée.

Deux noms évoqués

Qui sont les candidats en lice? La réponse n'est toujours pas claire. Parmi les noms évoqués:

Susanne Wille, directrice du département culture de la SRF

Bakel Walden, membre de la direction de la SSR depuis 2018 et responsable «offre et développement»

Susanne Wille parle couramment français et italien. Elle pourrait être la femme de la situation face à l'initiative «200 francs, ça suffit» et argumenter en faveur de la radiodiffusion. D'autres en interne mettent en doute son profil, évoquant des faiblesses organisationnelles et un penchant pour les discours managériaux: des phrases qui sonnent bien mais des propos un peu vides, par exemple sur le thème de la numérisation.

Susanne Wille. Image: KEYSTONE

Bakel Walden serait le protégé de l'actuel patron de la SSR Gilles Marchand, qui verrait bien Walden comme son successeur. Mais il passe mal auprès de certains Alémaniques: d'origine allemande, il ne parle pas le suisse-allemand, un no-go auprès de nombreux ménages alémaniques.

Bakel Walden. Image: KEYSTONE

D'autres encore évoquent une codirection entre Susanne Wille et Bakel Walden. Outre-sarine, ce scénario semble parfait: Wille assumerait les tâches de représentation à l'extérieur tandis que Walden serait en charge des affaires internes. Mais les importants efforts de coordination que requièrent cette solution inquiètent également.

Reste le scénario mystère: un outsider qu'aucun observateur n'aurait pris en compte? Réponse le 25 mai.

(Adaptation française: Valentine Zenker)