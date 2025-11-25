RTS: une Alémanique présente le 19.30

Surprise mardi soir au 19.30 de la RTS

Cornelia Boesch, présentatrice alémanique de la SRF, animera le 19.30, ce mardi soir, dans le cadre de la Semaine nationale de l'échange «Movetia». L'opération a lieu pour la troisième fois.

Du 24 au 28 novembre, c'est la Semaine nationale de l'échange en Suisse, renommée cette année «Movetia». Le but? Renforcer les liens helvétiques d'un côté à l'autre du Röstigraben. La SSR n'a pas échappé pas à la règle: mardi soir, le 19.30 de la RTS sera présenté par une Alémanique.

Cornelia Boesch est une journaliste zurichoise de 50 ans. Elle présente le fameux Tagesschau de la SRF, l'équivalent de notre 19.30. Les téléspectateurs alémaniques la connaissent à l'écran depuis plus de vingt ans.

Cornelia Boesch. Image: KEYSTONE

De l'autre côté de la Sarine, ce sera nul autre que Philippe Revaz qui présentera le journal télévisé alémanique — en allemand, donc. Pour les curieux et les germanophones, l'émission sera par ailleurs diffusée sur RTS2.

C'est quoi, «Movetia»?

C'est la troisième édition de cet évènement, créé en 2023 pour fêter le 175e anniversaire de la Confédération. Le but? «Créer des liens et favoriser une meilleure connaissance et une meilleure appréciation des différentes traditions et langues de la Suisse».

De nombreuses animations sont prévues pour les enseignants et leurs élèves à travers le pays. 4600 jeunes y prennent part. Le «prix national de l’échange» a été décerné à trois lauréats mardi à Berne par le conseiller fédéral Guy Parmelin. Les projets «se sont distingués dans le domaine des échanges pour les apprentis».