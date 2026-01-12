Explosion à la Riponne «causée par un feu allumé» dans un bâtiment

ciel couvert
Explosion à la Riponne «causée par un feu» dans un bâtiment

Une explosion survenue dans un immeuble du centre de Lausanne n’a fait aucun blessé, mais relance la colère d’habitants dénonçant insécurité et insalubrité chroniques.
12.01.2026, 15:29

Une explosion a eu lieu dimanche vers 4h du matin dans un immeuble proche de la Riponne, au centre-ville de Lausanne. Le sinistre n'a pas fait de blessés ni de dégâts importants, mais a suscité le ras-le-bol d'un collectif d'habitants qui dénoncent l'insécurité et l'insalubrité du bâtiment, sis au 23 de la rue Pré-du-Marché.

«L’explosion a provoqué un bruit sourd et l’émanation de fumée toxique dans tout l’immeuble, jusqu’au dernier étage de la tour», écrit le collectif lundi dans un communiqué. La déflagration «aurait été causée par un feu allumé à l’intérieur du bâtiment par des personnes externes à l’immeuble». Ces dernières auraient fait sauter une petite bouteille de gaz, possiblement du protoxyde d'azote, souvent utilisé à des fins récréatives, précise le collectif.

La Police Municipale de Lausanne est intervenue dimanche matin suite
Image: KEYSTONE

Contactée par Keystone-ATS, la Police Municipale de Lausanne confirme être intervenue et avoir constaté de la fumée dans la cage d'escalier. Les pompiers, également sur les lieux, ont ventilé cette dernière. La police n'a constaté «aucun dommage matériel, pas de personnes blessées ni incommodées», a indiqué sa porte-parole Alexia Hagenlocher. Il n’a en outre pas été possible de déterminer l’origine exacte de la détonation, a-t-elle précisé. (jah/ats)

