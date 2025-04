La RTS perd à nouveau l'une de ses voix

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

«Un immense merci à celles et ceux qui ont croisé ma route à la RTS, conclut-elle. Vous m’avez tant apporté! Et une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui, un jour, se sont confiées à mon micro, en partageant un bout de leur histoire.» (jzs)

Pauline Vrolixs a notamment animé Vacarme sur la 1ère, coproduit l'émission La Médecine et l'Invisible et créé le podcast Epiderme.

En 13 ans passés à la RTS, Pauline Vrolixs aura oeuvré en tant que journaliste, animatrice, reporter et productrice. «Autant de casquettes qui m’ont passionnée, permis de grandir et de contribuer à cette mission si noble: informer, raconter, créer du lien et "faire société" ensemble», confie-t-elle dans sa publication.

Valérie Dittli a de nouvelles missions

La réorganisation du Conseil d'Etat vaudois est actée: Valérie Dittli, délestée des finances et de la fiscalité, se voit attribuer l'agriculture, de la durabilité et du climat – qu'elle détenait déjà –, avec en plus le numérique et la consommation.

La réorganisation du Conseil d'Etat vaudois à la suite de l'audit sur le département des finances de Valérie Dittli a trouvé son épilogue. Délestée des finances et de la fiscalité, la ministre centriste se voit attribuer la durabilité, le climat et le numérique.