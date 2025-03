«Dans une époque où les idéologies et les contre-vérités l’emportent sur la réalité des faits, il est de la responsabilité du service public de proposer un journalisme d’approfondissement, de continuer à parcourir le monde au plus près des vérités du terrain, de porter haut les valeurs de l’investigation. Toutes choses que nous pourrons développer de manière encore plus forte en rassemblant et en mutualisant les compétences de nos rédactions et en produisant une offre d’info audio et vidéo disponible en tout temps et sur tous nos vecteurs»