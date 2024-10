Alexis Favre a connu un petit souci de santé. Il se dit désormais en forme et prêt à reprendre sa place à la fin du mois. Image: RTS

Alexis Favre a disparu de la RTS: «J’ai eu un pépin de santé»

Le présentateur phare de l'émission Infrarouge sur la RTS est absent des plateaux depuis le 9 septembre. Voici la raison de son absence.

Plus de «Suisse»

Il est le visage des débats sur la RTS. Mais depuis le 9 septembre 2024 et un débat sur la protection de la biodiversité, Alexis Favre brille par son absence des plateaux de la chaîne romande. Celui qui est l'âme d'Infrarouge depuis 2018 est désormais remplacé par Cynthia Gani, journaliste et rédactrice en chef adjointe au sein de la chaîne.

Alexis Favre a-t-il opté pour les coulisses, s'est-il lassé des lumières du plateau, s'est-il fait tout bonnement virer? Pour le savoir, nous l'avons appelé:

«C'est une bonne question, hein?»

«Je suis en forme, je vais bien», rassure-t-il au bout du fil, tout en restant très évasif sur les raisons de son absence. Le présentateur confirme qu'il a connu des jours meilleurs. Burnout, surmenage? «Les gens ont dû se dire ça, sûrement», coupe-t-il.

Un souci de santé

Ce n'est pas ça, mais un problème l'a tout de même obligé de freiner la cadence. Un ennui qu'il préfère taire pour le moment.

«J’ai eu un pépin de santé, mais je suis en forme et tout va bien» Alexis Favre, présentateur d'Infrarouge.

Motus et bouche cousue, on ne pourra en savoir plus. Mais le journaliste convient qu'une petite convalescence a été nécessaire pour prendre la mesure du pépin et «pour ne pas partir dans la mauvaise direction à l'avenir».

Si Alexis Favre assure être en forme à ce jour, la question suivante est de savoir quand il pourra se remettre en selle?

«Je serai de retour à la fin du mois» Alexis Favre

Les téléspectateurs et téléspectatrices d'Infrarouge retrouveront donc le présentateur star de l'émission de débats le mercredi 30 octobre, si tout se passe bien.