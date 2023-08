Sanctions contre la Russie: «la Suisse fait partie du problème»

La commission, un organe indépendant du gouvernement américain, leur reprochait d'avoir aidé des Russes sanctionnés à accéder à des fonds gelés en Suisse. Le Ministère public de la Confédération et l'ex-magistrat ont rejeté ces accusations. (ats/jch)

En juillet, le Britannique avait connu un succès dans sa critique de la Suisse, en ralliant à sa cause la commission américaine Helsinki, qui avait demandé des sanctions contre trois Suisses, dont l'ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber.

«Elle doit devenir enfin propre et rallier le monde civilisé lorsqu'il s'agit de questions financières. Les Etats-Unis sont la main qui sauve»

Dans l'interview, publié lundi par les journaux du groupe de presse CH-Media (dont watson fait partie), il dit vouloir isoler financièrement la Russie du reste du monde. Or, selon lui, la Suisse fait partie du problème:

L'activiste et ancien investisseur britannique Bill Browder demande à la Suisse d'appliquer les sanctions contre la Russie à l'unisson avec l'Union européenne (UE). Il s'oppose au versement à des Russes de fonds confisqués.

