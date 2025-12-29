en partie ensoleillé
Voici combien de colis La Poste a distribué pour Noël

Vincent Morattel, facteur colis a La Poste, prepare sa tournee en chargeant les colis dans sa camionnette au centres colis Daillens de la Poste, ce mercredi 1 avril 2020 a Daillens. La Poste Suisse a ...
Le 2 décembre, les employés de la Poste ont traité 1,3 million de paquets (image d'archives).Image: KEYSTONE

La Poste constate une augmentation des colis par rapport à l'année précédente. C'est le 2 décembre dernier que l'activité a atteint son pic.
29.12.2025, 10:4529.12.2025, 10:45

La Poste a trié et distribué 23 millions de colis entre le Black Friday, fin novembre, et Noël. C'est 3,1% de plus que l'année précédente, a indiqué lundi le géant jaune dans un communiqué.

Le pic d’activité a été enregistré le 2 décembre. Ce jour-là, les employés de la Poste ont traité 1,3 million de paquets, un chiffre jamais atteint auparavant en une seule journée. Le nouveau directeur général Pascal Grieder a remercié le personnel pour «cette prouesse».

Pour faire face à la hausse du volume des colis résultant de l'augmentation du commerce en ligne, la Poste prévoit de moderniser ses centres colis nationaux à Härkingen (SO), Daillens (VD) et Frauenfeld (TG).

Zalando et Galaxus snobent cette «solution durable» de la Poste

Pour maintenir ses capacités de tri pendant les travaux, elle va construire un centre colis régional supplémentaire à Frauenfeld dès le premier semestre 2026. La mise en service est prévue avant Noël 2029, juste à côté de l’actuel centre colis national. Environ 200 nouveaux emplois seront créés.

La Poste installera également l'année prochaine une machine supplémentaire de tri des colis dans son centre colis régional Urdorf (ZH). Avec une quarantaine de nouveaux emplois à la clé. Au total, la Poste trie les paquets sur quatorze sites à travers la Suisse. (jzs/ats)

Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
