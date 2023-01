Ukraine: «réexporter du matériel de guerre viole la neutralité»

La commission de politique de sécurité du Conseil national a adopté mardi une motion et une initiative parlementaire demandant d'autoriser la réexportation de matériel de guerre dans certains cas, notamment pour l'Ukraine. (ats/jch)

«Les guerres entre Etats sont aujourd'hui plutôt l'exception que la règle et ce n'est que dans les guerres entre États que ces obligations juridiques de l'Etat neutre existent»

«La Suisse pourrait prendre en charge la reconstruction d'écoles et de jardins d'enfants ou de maisons de retraite»

Le fait de violer délibérément le droit de la neutralité ne serait pas une première pour la Suisse, remarque M. Diggelmann: cette situation s'est passée aussi bien en faveur de l'Allemagne que des alliés pendant la Seconde guerre mondiale et en faveur des Américains pendant la guerre froide.

Oliver Diggelmann, professeur de droit international public et de droit européen à l'université de Zurich.

