Rapperswil-Jona (SG): Une femme de 32 ans tuée par son mari

Un homme de 35 ans a blessé mortellement sa femme de 32 ans dans la nuit de vendredi à samedi, à Rapperswil-Jona (SG). Il a été arrêté. Les trois enfants vivant dans le même ménage n'ont pas été blessés.

L'homme, de nationalité kosovare, a téléphoné au numéro de secours à 3h20 et déclaré qu'il venait de blesser grièvement sa femme, a indiqué samedi la police saint-galloise. Celle-ci a trouvé l'homme sur place et a pu l'arrêter. La victime, également de nationalité kosovare, était déjà décédée.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances du drame. La police n'a pas indiqué quelle arme avait été utilisée, mais il n'y a pas eu d'arme à feu, a-t-elle précisé. Les trois enfants, âgés d'un an et demi à 15 ans, qui se trouvaient dans l'appartement, ont été pris en charge par des membres de la famille. (ats/chl)