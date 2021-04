Suisse

Saint-Gall

La soirée a été calme... dans une Saint-Gall encerclée par la police



Image: sda

De nouveaux appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour semer la violence dimanche soir à Saint-Gall. La police a renforcé les contrôles et la soirée a été calme.

Face à de nouveaux appels à la violence sur les réseaux sociaux avaient poussé la police de Saint-Gall a prendre des mesures, dimanche. Les autorités voulaient éloigner les semeurs de troubles ou les curieux attirés par ces messages.

Résultat, les forces de l'ordre ont contrôlé de nombreuses personnes dans le centre-ville et à la gare dimanche soir et ont procédé à des expulsions. Et la soirée a été calme.

Il n'y a pas eu de rassemblement, a déclaré le porte-parole de la police de la ville, Klaus-Dieter Mennel, à l'agence de presse Keystone-ATS peu avant 22 heures. La police était de nouveau présente avec un important contingent - des policiers en gilet pare-balles, des véhicules protégés et un hélicoptère qui tourne au-dessus de la ville.

Sur la Place rouge, entre la gare et la vieille ville, la police a empêché les gens de se rassembler. Selon M. Mennel, il n'y a pas eu d'incidents. Les contrôles étaient toujours en cours après 22 heures.

Dimanche, la ville et la police ont appelé la population à s'abstenir, même comme spectateur. Cet appel s'adressait aussi aux parents afin qu'ils ne laissent pas leurs enfants se rendre à Saint-Gall dans la soirée. Il existe d'autres moyens pour faire part des préoccupations des jeunes, soulignent les autorités. (ats)

