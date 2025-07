Un arc-en-ciel rose a coloré le ciel de nombreuses communes du canton d’Argovie. Image: Facebook, Nicole Wüst-Webe

Un rare phénomène observé dans le ciel suisse

Un somptueux spectacle a illuminé le ciel argovien dimanche soir: un arc-en-ciel rose a fait l'objet de nombreuses photos partagées sur les réseaux sociaux. Florilège.

Alors que cette semaine a commencé sous la grisaille et la pluie, la journée précédente s’est achevée de manière éclatante en Suisse alémanique: un arc-en-ciel rose a coloré le ciel de nombreuses communes du canton d’Argovie.

Image: Alexandra Lüdin

La couleur de ce phénomène peu commun s’explique par le fait que la lumière du soleil doit parcourir une plus longue distance dans l’atmosphère le matin et le soir. Les couleurs du spectre visible de la lumière aux longueurs d'onde plus courtes s'effacent donc, laissant ainsi place à de nouvelles teintes.

Admirez plutôt👇 Image: Facebook, Thomas Haker

Facebook, Jeannette Keller

Image: Facebook, Beate Kramer

Les composantes bleues de la lumière sont alors filtrées, ne laissant visibles que les teintes rouges. Le phénomène s’est produit au moment du coucher du soleil, ce qui a rendu ce spectacle rose encore plus éclatant.

Facebook, Nicole Wüst-Weber

Une scène tout aussi magnifique et impressionnante a été immortalisée par Urs Hofstetter au bord du lac de Hallwil. Il a photographié le coucher de soleil, durant lequel le ciel s’est embrasé de rouge et d’orange. (zen/chmedia)