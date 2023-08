Voici combien gagnent les profs en Suisse en 2023

Données et sources

Les données des cantons alémaniques proviennent de l'enquête sur les données salariales des trois conférences régionales des directeurs de l'instruction publique de Suisse alémanique (NW EDK, EDK-Ost et BKZ). L'évaluation est effectuée chaque année. Comme ni le Syndicat des enseignants romands (SER) ni la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) n'effectuent l'enquête annuellement, les données pour le Tessin et les cantons romands proviennent directement des départements cantonaux de l'éducation correspondants.



Bien qu'il existe dans les cantons des classifications précises selon les classes de salaire (formation, niveau et années de service), le salaire réel peut varier. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'expérience acquise dans des professions antérieures est parfois prise en compte. Les salaires maximaux indiqués sont en partie théoriques et ne peuvent pas être atteints sans fonctions supplémentaires et sans qualification maximale.



De plus, ces dernières années, plusieurs cantons ont abandonné le système salarial avec une augmentation fixe par niveau. Cela limite la comparabilité des données, comme l'écrivent les auteurs de l'étude.