Du pliage des serviettes à la manière de déguster des petits pois avec grâce, William Hanson est l'expert absolu des bonnes manières. facebook/watson

William Hanson, l'homme qui clame que vous ne savez pas utiliser une fourchette

A côté de lui, la duchesse de Rotschild et Super Nanny sont de vulgaires souillasses. William Hanson, aussi bien dressé qu'un étalon de Sa Majesté, enseigne l'art subtil du savoir-vivre à des millions de fans sur Instagram et TikTok. Présentation et petits conseils.

Plus de «Société»

Pourquoi le prince George a-t-il été affublé de shorts jusqu'à l'âge de 8 ans? Pourquoi le prince William ne porte-t-il jamais son alliance? Comment manger un épi de maïs sans les dents, mais avec dignité? A-t-on le droit de grignoter ses frites avec les doigts? Autant de questions sensibles, mais ô combien existentielles, dont William Hanson détient la réponse.

Car ce fringuant Britannique est devenu la référence en matière d'étiquette et de bonnes manières. Quand il n'enseigne pas à un businessman zurichois ou à une princesse indienne comment manipuler sa fourchette, le maître glisse quelques bons conseils à ses 4 millions d'abonnés, Instagram et TikTok confondus.

Pas aristo pour deux sous

Dans quelle noble famille a bien pu naître ce British aux cheveux soigneusement gominés et au teint plus laiteux qu'une cuillère de clotted cream, pour devenir le nouveau gourou des têtes couronnées?

Aucune, figurez-vous.

Preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire d'être issu de l'aristocratie anglaise pour bichonner ses manières, notre homme a grandi dans une famille «tout à fait classe moyenne» de Bristol, entre une maman employée chez House of Fraser et un papa dans l'immobilier. «Nous avions un style de vie confortable, même si ce n’était pas Downton Abbey», précise l'expert au Daily Telegraph. Même s'il, reconnait volontiers que:

«Le fait que je ne porte pas de titre aristocratique est

un terrible accident de l'histoire» William Hanson.

L'expert dans l'art de l'afternoon tea a cultivé son savoir-faire très jeune. instagraM: williamhansonetiquette

Il n'a que 12 ans lorsque sa grand-mère lui glisse entre les mains Le Nouveau guide de Debrett sur l'étiquette et les manières modernes de John Morgan, un ouvrage archaïque mais non dépourvu d'humour. C'est à force de s'entendre demander par son aïeule «s'il a bien lu la section sur le découpage des asperges» qu'il finit par le lire. Ce qu'il y découvre le régale autant qu'il l'intrigue.

«Je voulais en savoir plus sur la logique derrière ces règles, alors j'ai acheté d'autres livres d'étiquette»

Un passe-temps pour le moins inhabituel pour un adolescent de 16 ans au 21e siècle, mais qui lui vaut d'attirer l'attention d'un de ses professeurs du Clifton College. Pourtant, William n'a jamais mentionné explicitement sa passion pour l'étiquette. Peut-être est-ce parce qu'il a troqué son «abominable» cravate en polyester, contre un modèle identique en soie?

Reste que l'enseignant lui propose de dispenser un cours à de jeunes étudiants sur l'art de dresser une table. «C'était probablement un peu bizarre, mais j'étais content», admet-il à la correspondante londonienne de Libération. En particulier de l'opportunité de sécher un cours de gym.

A seulement 34 ans, William Handson admet que sa passion n'est pas très courante pour quelqu'un de son âge. instagram

C'est une révélation. Après avoir brièvement envisagé de devenir archevêque de Cantorbéry, William a trouvé son truc: il deviendra expert en étiquette. «De toute façon, je n'ai aucun autre talent», ricane l'élégant Britannique, à l'humour impertinent et à la posture aussi droite qu'une nappe bien repassée.

Sa carrière est lancée. Magazines et télévisions se ruent avec appétance sur son illustre savoir. Entre deux podcasts, fréquemment en tête des classements Apple et Spotify, William Hanson publie des guides et alimente son compte Instagram. Pour «une raison quelconque», souligne avec ironie son site internet, il rafle même deux records du monde Guinness pour l'étiquette, en 2012 et 2019.

Le business du savoir-vivre

Mais c'est son institut, The British Manner, auquel William consacre la plupart de son temps. Ses clients? VIP, super riches, diplomates, hommes d'affaires, ambassades, écoles, collèges, multinationales et maisons royales. Un exemple? Cet employé d'une grande banque, pris en flagrant délit par ses supérieurs en train de manger ses petits pois... avec un couteau. «On ne peut pas le laisser faire ça», s'alarme un responsable RH, avant de faire appel au maître du savoir-vivre.

Ou encore, en mars dernier, ce stage à Zurich auprès d'une société de capital-investissement, où chacun a le droit se vêtir comme il l’entend. Jusque-là, génial, exit le costume-cravatte. «Mais en réalité, ils n’ont pas de règles», soupire l'expert au magazine Vanity Fair. Au moment de se rendre à un événement avec code vestimentaire, «deux d'entre eux sont arrivés très mal habillés par rapport à ce qu'ils auraient dû porter. C'était embarrassant».

Heureusement, William Hanson est là pour éviter ce genre de pépins. Comment bien choisir ses vêtements, saluer ses collègues de travail, payer la facture ou se rendre aux toilettes lors d'un dîner? Il sait tout. Si bien qu'il a également prêté ses lumières comme consultant en étiquette sur des tournages de film, comme la comédie romantique américaine Red, White & Royal Blue. Et voilà qu’au moment de recréer le petit-déjeuner au palais de Kensington... C'est le clash.

«Nous avons eu

une énorme dispute

sur la forme du pain grillé» William Hanson, au Daily Telegraph.

«Si nous voulons le faire bien, le pain grillé sera carré et aura les croûtes coupées. Il ne faut pas qu’il ait l’air d’avoir été servi dans un grille-pain dans un Premier Inn», justifie-t-il.



L'art de l'afternoon tea

Des ratés, hélas, William Hanson en remarque tous les jours. Y compris sur le tournage pourtant très scrupuleux de la série The Crown. Il est notamment scandalisé par une scène durant laquelle l'actrice Claire Foy, qui incarne Elizabeth II, massacre ses scones (prononcez: «scooones» avec un «o» ouvert et non fermé). «Ils l’ont filmée en train de couper un scone, ce qui est un énorme non-non», grogne l'expert.

«La reine n'aimait même pas les scones. Elle les donnait à ses corgis»

Au fait où vous ne sauriez toujours pas ce qu'est un scone... Image: iStockphoto

En parlant de la famille royale, lui est-il arrivé de conseiller la vraie? s'enquiert fiévreusement un journaliste du Telegraph. La réponse tombe, sèche et nette: «Je ne peux pas parler de ça». La discrétion, règle fondamentale du savoir-vivre.

Ah, et au passage! S'il vous arrive de déguster un afternoon tea au Ritz ou sur le domaine d'un ami au sang bleu, voici la méthode pour savourer le célèbre petit pain: il est interdit de le trancher au couteau. C’est avec la main que vous devez l'ouvrir délicatement en deux, horizontalement, avant d'y étaler la confiture de fraise (toujours) et la fameuse clotted cream.



Autre conseil? Le petit doigt levé en buvant son thé, c'est pour les manants. Auriculaire et annulaire doivent rester collés. La méprise remonterait à la cour du roi Louis XIV.

«Les invités qui tendaient le petit doigt à table le faisaient pour prévenir les autres convives qu’ils étaient porteurs d’une maladie sexuellement transmissible, en l’occurrence la syphilis» William Hanson, à la spécialiste

royale Maud Garmy.

Ce signe permettait d’informer discrètement de potentiels prétendants. Les domestiques et la bourgeoisie, qui n'étaient probablement pas au courant de cette technique, ont répandu la pratique dans les classes populaires.

La bonne manière de tenir sa tasse de thé, selon la reine Elizabeth. Image: Hulton Archive

Si tout cela vous semble absurde et confus, pas d'inquiétude: l'important, selon William Hanson, n'est pas tant de respecter l'étiquette à la règle que de s'adapter au contexte. Son credo? Parfois, il faut enfreindre les règles de l’étiquette pour être plus poli. «Si je vais chez quelqu'un qui a mis la table et que c'est un peu mal fait, je ne le lui ferai pas remarquer. Tant que l'on connaît les bonnes manières et que l'on sait quand les utiliser, tout va bien.»

«Bonnes manières» et «étiquette», quelle différence? Pour William Hanson, le principe de base des bonnes manières est de traiter tout le monde avec «respect, bon sens et logique». L'étiquette, qui désigne tout le cérémonial en usage, est «la façon dont vous mettez les bonnes manières en action».

Ah, et si vous vous le demandiez... Quand il est seul à la maison, même William Hanson relâche un peu la pression. Il va jusqu'à admettre qu'il mange devant la télé, bouffe sur les genoux. Nous voilà presque rassurés.