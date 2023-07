Un Genevois en rémission du VIH grâce à une méthode expérimentale

Dans tous ces cas, la greffe était issue d’un donneur portant la rare mutation génétique CCR5 delta 32, connue pour rendre les cellules naturellement résistantes au VIH. La particularité du patient suivi aux HUG, en collaboration notamment avec l’Institut Pasteur en France, réside dans le fait que la greffe provient d’un donneur non porteur de la mutation.

Atteint par le VIH, une sixième personne dans le monde est en rémission et considérée comme probablement guérie après une greffe de moelle osseuse. Si le traitement est expérimental, l'avancée est majeure et porteuse d'espoir.

Chocolats Kinder contaminés: on connait le nombre d'enfants touchés en Suisse

Des chocolats de la marque «Kinder» avaient été contaminés avec des salmonelles l'année dernière. Le nombre de personnes touchées en Suisse est désormais connu: 49, principalement des enfants de moins de dix ans.

C'est ce qui ressort du rapport sur les foyers d'intoxications alimentaires collectives en 2022, publié lundi par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et dont les titres de Tamedia, 24 heures et la Tribune de Genève, se sont fait l'écho.