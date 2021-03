Suisse

Le viagra a la cote sur internet, mais c'est dangereux



Les importations illégales de médicaments restent stables en Suisse. Quels sont les produits les plus populaires, d'où viennent-ils, et quels sont les risques? Explications.

Les produits

Presque neuf médicaments importés illégalement sur dix sont des stimulants de la fonction érectile. Les produits soumis à ordonnance, ainsi que les somnifères et les calmants, représentent respectivement 7% et 5% du total.

En 2020, Swissmedic a saisi 6733 importations illégales, contre 7781 l'année précédente.

Les risques

Les personnes qui achètent des médicaments sur des sites non contrôlés s’exposent à des risques sanitaires considérables, prévient Swissmedic.

Ces produits peuvent contenir des composants dangereux, mal dosés et non déclarés, ou bien ne rien contenir du tout. De plus, derrière ces médicaments se cachent souvent des réseaux criminels.

Gare aux produits «naturels»

Bien qu'apparemment inoffensives, ces préparations présentent un risque particulièrement grand pour la santé, car elles peuvent contenir des substances non déclarées ayant une action pharmacologique.

Les pays d'origine

Ces médicaments proviennent principalement de Singapour et de l'Inde, pays détrôné pour la première fois. Viennent ensuite des Etats européens qui servent de zone de transit. (asi)

