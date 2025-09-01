assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Hospitalisé, Alain Berset va mieux

Hospitalisé, Alain Berset va mieux

Alain Berset, hospitalisé ce week-end, reprendra mercredi ses fonctions de secrétaire général du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
01.09.2025, 16:2501.09.2025, 16:25
Plus de «Suisse»

Le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, reprendra ses engagements en personne mercredi à Strasbourg, a indiqué lundi le service de presse de l'organisation. L'ancien conseiller fédéral avait été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Conseil de l'Europe avait annoncé son hospitalisation samedi. Il avait précisé que l'état du Fribourgeois n'était pas préoccupant mais qu'il resterait quelques jours en observation par précaution.

Un retour de la Russie au Conseil de l&#039;Europe est dur
Alain Berset.Keystone

L'organisation n'avait fourni aucun détail sur les causes de cette hospitalisation, ni indiqué si Berset était rentré en Suisse. Pour son retour aux affaires, le secrétaire général participera à la réunion des Délégués des Ministres.

Alain Berset, 53 ans, a été élu en juin 2024 au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'ancien conseiller fédéral socialiste est le premier Suisse à occuper cette fonction. Il avait annoncé en 2023 son retrait du gouvernement fédéral après 12 ans d'activité. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
2
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
5
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
Thèmes
C'est la guerre des tomates en Espagne
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
L'été est-il fini en Suisse? Cet expert a une bonne nouvelle
Les fortes pluies et les chutes de température attendues ces prochains jours présagent le début de l'automne. La belle saison touche-t-elle à sa fin? Réponse d'un météorologue.
Le ciel est gris, il pleut et les températures oscillent autour des 20 degrés, nous obligeant à embarquer parapluie et petite veste avant de sortir de la maison. L'été est-il officiellement terminé? «Nous avons émis des avertissements de pluies intenses, voire abondantes, pour les prochains jours», déclare Lionel Fontannaz, prévisionniste à Météo Suisse.
L’article