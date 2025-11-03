Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une vaccination a été mise en place et les transferts ont été suspendus.

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une personne a été hospitalisée, a indiqué lundi le département cantonal de la santé publique à Keystone-ATS.

Toutes les personnes en contact avec la personne infectée reçoivent actuellement un traitement antibiotique préventif. Les personnes présentant des symptômes sont testées. Une vaccination est proposée aux occupants du centre et aux membres du personnel non vaccinés, a-t-il ajouté.

En outre, les transferts sont suspendus jusqu'à la fin de la semaine, pour éviter que cette infection bactérienne ne se propage à d'autres centres d'asile.

Population vaccinée

Le danger d'infection est faible pour la population helvétique, car celle-ci est largement vaccinée contre la diphtérie. Raison pour laquelle cette maladie a pratiquement disparu en Suisse, alors qu'elle est encore répandue à l'échelle mondiale.

Plusieurs centres d'asile ont toutefois rapporté des cas de cette maladie depuis 2022. Les bactéries se transmettent dans la plupart des cas par des gouttelettes, c'est-à-dire en parlant, en éternuant et en toussant, et plus rarement par contact de la peau ou des mains.

L'infection commence par une simple angine, mais peut rapidement devenir dangereuse. Des dépôts se forment sur les voies respiratoires et rendent la respiration difficile, voire impossible. A côté de la diphtérie respiratoire, il existe aussi une forme cutanée de la maladie, moins dangereuse. (sda/ats)