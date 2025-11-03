ciel clair
DE | FR
burger
Suisse
Santé

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une vaccination a été mise en place et les transferts ont été suspendus.
03.11.2025, 18:4703.11.2025, 18:47

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une personne a été hospitalisée, a indiqué lundi le département cantonal de la santé publique à Keystone-ATS.

Toutes les personnes en contact avec la personne infectée reçoivent actuellement un traitement antibiotique préventif. Les personnes présentant des symptômes sont testées. Une vaccination est proposée aux occupants du centre et aux membres du personnel non vaccinés, a-t-il ajouté.

En outre, les transferts sont suspendus jusqu'à la fin de la semaine, pour éviter que cette infection bactérienne ne se propage à d'autres centres d'asile.

Population vaccinée

Le danger d'infection est faible pour la population helvétique, car celle-ci est largement vaccinée contre la diphtérie. Raison pour laquelle cette maladie a pratiquement disparu en Suisse, alors qu'elle est encore répandue à l'échelle mondiale.

Plusieurs centres d'asile ont toutefois rapporté des cas de cette maladie depuis 2022. Les bactéries se transmettent dans la plupart des cas par des gouttelettes, c'est-à-dire en parlant, en éternuant et en toussant, et plus rarement par contact de la peau ou des mains.

L'infection commence par une simple angine, mais peut rapidement devenir dangereuse. Des dépôts se forment sur les voies respiratoires et rendent la respiration difficile, voire impossible. A côté de la diphtérie respiratoire, il existe aussi une forme cutanée de la maladie, moins dangereuse. (sda/ats)

Et voici d'autres articles sur la santé, par ici!
«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
«Le problème est encore là»: ils veulent augmenter les taxes sur l'alcool
de Alberto Silini
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
Il incite les Suisses à «chauffer leurs testicules»
de Alyssa Garcia
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
2
«Trop de médecins s'en fichent»: le Covid a brisé la vie de ces enfants
de Alberto Silini
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
«Ai-je le cerveau plein de plastique?»: une nouvelle étude inquiète
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
De jeunes Ukrainiens cherchent refuge en Suisse
Depuis la levée de l’interdiction de sortie d’Ukraine, la Suisse constate une hausse marquée des demandes de protection S déposées par des jeunes âgés de 18 à 22 ans. Environ un millier d’entre eux ont récemment sollicité ce statut, selon le Secrétariat d’État aux migrations.
La Suisse observe une forte hausse des demandes de statut de protection S de la part d’Ukrainiens âgés de 18 à 22 ans. Environ 1000 jeunes de cette tranche d’âge ont déposé une requête récemment, phénomène lié à la levée de l’interdiction de sortie de l’Ukraine.
L’article