en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Bienne

Grippe aviaire détectée au bord du lac de Bienne: surveillance

Grippe aviaire: cette région est sous surveillance en Suisse

Une oie cendrée infectée a été trouvée à Vinelz. Les autorités instaurent des zones d’observation et appellent les éleveurs à renforcer la prévention.
06.11.2025, 12:3306.11.2025, 12:33

Le virus de la grippe aviaire a été détecté sur un oiseau sauvage à Vinelz (BE), au bord du lac de Bienne. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) appelle les détenteurs de volailles à mettre en œuvre les mesures de prévention.

Le virus de la grippe aviaire a été détecté mardi dernier sur une oie cendrée. Après l’apparition de plusieurs foyers chez des oiseaux sauvages ces dernières semaines en Europe et plus particulièrement en Allemagne, le cas confirmé en Suisse n'est pas une surprise, a indiqué jeudi l'Osav.

La Suisse en alerte après un cas de grippe aviaire à Vinelz.
Des oies cendrées (archives)Image: Shutterstock

Pour empêcher que le virus ne se propage, l’Osav a édicté une ordonnance qui entre en vigueur immédiatement. Elle institue des régions d’observation qui s’étendent actuellement sur une bande large de trois kilomètres le long des rives du lac de Bienne, du lac de Morat et du lac de Neuchâtel.

Dans ces régions, les exploitations avicoles doivent respecter des mesures de protection et d’hygiène afin d’empêcher la propagation du virus et d’éviter tout contact entre oiseaux sauvages et volailles domestiques. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
J’ai testé les produits Shein vendus à Paris et il y a une surprise
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
3
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Ce film dévoile les secrets de la plus célèbre ménagère de Suisse
D’abord recalé par les commissions de subvention du cinéma, Salut Betty, une histoire d’émancipation féminine et populaire, a tout pour cartonner au box-office.
En Suisse, tout le monde la connaît – et pourtant, cette femme n’a jamais existé. Betty Bossi, la ménagère fictive, est une véritable icône de la culture quotidienne suisse depuis les années 1950. Aujourd’hui, elle a enfin droit à son propre film. Ce mardi, Salut Betty («Hallo Betty», en allemand) a fêté sa première à Zurich – exactement 1812 jours après la naissance de l’idée, comme l’a raconté le producteur Peter Reichenbach.
L’article