La Loterie Romande cherche le gagnant d’un pactole (image archives). Keystone

Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas

La Loterie Romande recherche le gagnant d’un jeu lié à l'EuroMillions émis fin septembre. Le joueur n’a toujours pas réclamé ses 300 000 francs.

Plus de «Suisse»

Un joueur romand est peut-être assis sur une petite fortune sans le savoir. La Loterie Romande recherche activement la personne ayant remporté 300 000 francs lors d’un tirage spécial organisé le 8 octobre 2025 dans le cadre du concours exceptionnel: «EuroMillions avec Swiss Win cash».

Le précieux bon de participation gagnant a été émis le 25 septembre dans un point de vente de la commune de Pully (VD). Mais depuis, silence radio: l’heureux élu ne s’est pas encore manifesté. La loterie invite donc tous les participants à vérifier leurs bons de participation dans un point de vente, au cas où le ticket gagnant se trouverait au fond d’un portefeuille ou d’un tiroir.

Vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit? Le concours s’est déroulé en étapes:

Entre le 15 et le 26 septembre, chaque enjeu EuroMillions d’un montant minimum de 7 francs donnait droit à un bon de participation avec un code unique.

Un tirage au sort a ensuite désigné le détenteur du ticket gagnant — celui de Pully — à qui il ne reste plus qu’à faire valider son bon pour empocher la somme.

Alors, si vous avez tenté votre chance à l’EuroMillions fin septembre, un passage au point de vente pourrait bien changer votre vie. Mais attention, le gagnant ou la gagnante à six mois pour s'annoncer à compter du jour du tirage au sort, soit le 8 octobre. (jah)