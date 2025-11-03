assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Un Romand a gagné 300 000 francs: la Loterie romande le cherche

Un membre de la loterie romande presente le nouveau jeu de la loterie romande EURODRAMS a Josephine, kiosquiere, avant son lancement, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. ...
La Loterie Romande cherche le gagnant d’un pactole (image archives).Keystone

Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas

La Loterie Romande recherche le gagnant d’un jeu lié à l'EuroMillions émis fin septembre. Le joueur n’a toujours pas réclamé ses 300 000 francs.
03.11.2025, 12:2203.11.2025, 14:15

Un joueur romand est peut-être assis sur une petite fortune sans le savoir. La Loterie Romande recherche activement la personne ayant remporté 300 000 francs lors d’un tirage spécial organisé le 8 octobre 2025 dans le cadre du concours exceptionnel: «EuroMillions avec Swiss Win cash».

Le précieux bon de participation gagnant a été émis le 25 septembre dans un point de vente de la commune de Pully (VD). Mais depuis, silence radio: l’heureux élu ne s’est pas encore manifesté. La loterie invite donc tous les participants à vérifier leurs bons de participation dans un point de vente, au cas où le ticket gagnant se trouverait au fond d’un portefeuille ou d’un tiroir.

Vous ne vous souvenez plus de quoi il s'agit? Le concours s’est déroulé en étapes:

  • Entre le 15 et le 26 septembre, chaque enjeu EuroMillions d’un montant minimum de 7 francs donnait droit à un bon de participation avec un code unique.
  • Un tirage au sort a ensuite désigné le détenteur du ticket gagnant — celui de Pully — à qui il ne reste plus qu’à faire valider son bon pour empocher la somme.

Alors, si vous avez tenté votre chance à l’EuroMillions fin septembre, un passage au point de vente pourrait bien changer votre vie. Mais attention, le gagnant ou la gagnante à six mois pour s'annoncer à compter du jour du tirage au sort, soit le 8 octobre. (jah)

Plus d'articles sur la drogue en Suisse romande
«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»
2
«En Suisse, la cocaïne est plus forte et moins chère que jamais»
de Alexandre Cudré
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
7
«A Lausanne, les commerçants sont plus emmerdés que les dealers»
de Fred Valet
Comment la cocaïne sud-américaine arrive en Suisse par l'autoroute
3
Comment la cocaïne sud-américaine arrive en Suisse par l'autoroute
de Henry Habegger
La Suisse risque d’offrir une impunité inédite au crime organisé
2
La Suisse risque d’offrir une impunité inédite au crime organisé
de Henry Habegger
Thèmes
Nelly Furtado s'éloigne de la scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
Alors que la JS veut taxer les méga-héritages, la chercheuse Isabel Martinez explique comment l’héritage perpétue les inégalités et menace l’équilibre démocratique.
La Jeunesse socialiste (JS) veut instaurer un impôt sur les successions pour les super-riches. L’économiste Isabel Martinez explique pourquoi les héritages sont une question politique, en quoi ils sont liés aux inégalités de richesse et pourquoi on ne peut pas simplement éliminer les inégalités sociales par la fiscalité.
L’article