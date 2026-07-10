La kétamine est consommée comme drogue récréative, car elle a un effet désinhibiteur et modifie la perception. Getty Images

«La substance se répand»: cette drogue inquiète en Suisse

La cocaïne atteint des niveaux préoccupants en Suisse, avec une forte disponibilité et une pureté record. Parallèlement, une autre substance, la kétamine, gagne elle aussi du terrain.

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«Pour la cocaïne, pratiquement tous les indicateurs disponibles pointent vers une aggravation de la situation.» C'est ce qu'affirme Frank Zobel, vice-directeur de la fondation Addiction Suisse. Il poursuit:

«La disponibilité est élevée, les prix sont bas et la pureté n'a jamais été aussi haute. C'est pourquoi la cocaïne constitue actuellement le plus grand problème parmi les drogues illégales en Suisse.»

Après le cannabis, la cocaïne est la drogue illégale la plus répandue en Suisse. Selon Frank Zobel, environ 2 à 3% de la population en aurait consommé au cours de l'année écoulée, soit environ 150 000 personnes.



Mais, aux côtés de la cocaïne, une autre drogue attire désormais l'attention. Les dernières analyses du portail suisse de monitoring DroMedArio montrent une nette augmentation des résidus de kétamine dans les eaux usées. Frank Zobel indique:

«Dans plusieurs villes, nous constatons des taux de kétamine plus élevés. Et aussi dans les offres de drug-checking.»

Les offres de drug-checking permettent aux consommateurs de faire analyser leurs substances de manière anonyme.

«La substance se répand. C'est aussi ce que rapportent d'autres pays européens» Frank Zobel

Frank Zobel est directeur adjoint d'Addiction Suisse, une fondation indépendante dédiée à la recherche, à la prévention et à l'information dans le domaine des addictions. Image: dr

De nombreux risques pour la santé

Selon Infodrog, l'organisme spécialisé mandaté par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la kétamine est un narcotique de synthèse utilisé en médecine humaine et vétérinaire.

En tant que drogue récréative, la substance est consommée surtout pour son effet dissociatif modifiant la conscience: elle peut altérer la perception sensorielle ainsi que le rapport à l'espace et au temps, et provoquer des sensations de détachement par rapport à son propre corps. A faible dose, la kétamine est en outre souvent ressentie comme désinhibante, relaxante et légèrement euphorisante.

Avec la hausse de la consommation récréative, les conséquences sanitaires occupent toutefois aussi une place croissante. Frank Zobel explique:

«La kétamine peut provoquer de graves problèmes urinaires. Beaucoup de consommateurs l'ignorent. Cela peut entraîner des troubles chroniques, parfois à vie.»

S'y ajoutent des risques psychiques, précise en outre Frank Zobel.



Dans le monde entier, cette substance est entrée dans la conscience collective au plus tard après la mort de l'acteur de la série Friends Matthew Perry. Le médecin légiste en charge du dossier, à Los Angeles, a conclu que les effets de la kétamine, combinés à une maladie cardiaque, constituaient la cause principale de son décès.

Mathew Perry est décédé le 28 octobre 2023 des suites d'une intoxication à la kétamine, associée à une maladie cardiaque. Image: Willy Sanjuan

Le fait que la kétamine soit aussi utilisée à des fins médicales, notamment dans le traitement de la dépression, pourrait néanmoins donner l'impression que la substance est inoffensive et ainsi favoriser sa diffusion. Pour Frank Zobel, ce n'est toutefois pas là une raison déterminante de la hausse de la consommation récréative:

«Les gens ne commencent pas à consommer des drogues parce qu'ils entendent dire qu'une substance est utilisée en médecine. Le principal facteur déclenchant est l'entourage: les amis, les connaissances et les milieux dans lesquels on consomme.»

Consommer pour amplifier ses performances

Les données des eaux usées recensent de nombreuses substances, et également d'autres drogues, comme la MDMA, plus connue sous le nom d'ecstasy, et les amphétamines, connues comme drogue sous le nom de speed. Alors que les taux de MDMA se maintiennent depuis des années à un niveau similaire, certaines régions se distinguent par des taux plus élevés d'amphétamines.

L'amphétamine n'est d'ailleurs pas seulement une drogue festive, selon Frank Zobel:

«L'amphétamine, la cocaïne et même la kétamine sont parfois utilisées pour pouvoir travailler plus longtemps, rester éveillé plus longtemps ou fournir davantage de performance.»

Ce phénomène serait particulièrement répandu dans les secteurs à dominante masculine, marqués par de longues journées de travail et une forte pression, comme les chantiers, la restauration ou le secteur du divertissement.

Un paysage des drogues plus diversifié

On observe par ailleurs que la consommation de drogues illégales se répand de plus en plus également en dehors des grandes villes.

«Les taux élevés ne se retrouvent plus seulement dans les grandes villes aujourd'hui, mais de plus en plus souvent aussi dans des centres plus petits et des régions rurales.» Frank Zobel

S'y ajoutent d'autres substances psychoactives. Addiction Suisse surveille actuellement, entre autres, la méphédrone, qui se répand de plus en plus dans certaines parties de l'Europe. Le paysage des drogues se diversifierait ainsi de plus en plus. Cela ne change toutefois rien au plus grand défi d'Addiction Suisse, affirme Frank Zobel:

«Notre plus grande préoccupation reste la cocaïne. Avec elle, nous nous trouvons aujourd'hui à nouveau dans une véritable crise des drogues»

(trad. ysc)